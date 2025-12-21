В Москве установят рекорд по количеству зажженных ханукальных свечей

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) планирует установить рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей Мемориальной синагоги РЕК на Поклонной горе, рекорд занесут в Книгу рекордов России, сообщили в пресс-службе организации.

"В этом году в честь праздника Хануки РЕК впервые проводит в Москве большой ханукальный фестиваль "Рекорд света" в Мемориальной синагоге. РЕК планирует установить новый рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей и занести его в Книгу рекордов России . Также здесь пройдет торжественное зажигание восьмой ханукальной свечи. Ледяную ханукию перед зданием Мемориальной синагоги зажгут раввины разных направлений иудаизма, представленных в России. Также планируется одновременно зажечь более 1600 свечей и поделиться светом Хануки со всем миром. Все желающие смогут присоединиться к акции онлайн", - рассказали РИА Новости в РЕК.

По словам президента РЕК Александра Генциса, в эти дни особенно важно, чтобы свет Хануки стал знаком солидарности, взаимной поддержки и веры на фоне преступлений и угроз против евреев в разных странах.

"Сотни свечей, которые зажгутся на этом фестивале, на исходе Хануки-5786, станут символом солидарности с еврейской общиной Австралии и еврейской диаспорой мира. Символ праздника – это небольшой кувшин масла, он продолжал гореть вопреки всему и напоминает, что сила традиции и мужество общины оказываются сильнее страха. Сегодня этот свет нужен всем для поддержки друг друга и показать, что свет еврейской традиции не угасает и не угаснет", - отметил он.