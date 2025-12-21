Рейтинг@Mail.ru
В Москве установят рекорд по количеству зажженных ханукальных свечей - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:18 21.12.2025 (обновлено: 14:18 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/khanuka-2063599517.html
В Москве установят рекорд по количеству зажженных ханукальных свечей
В Москве установят рекорд по количеству зажженных ханукальных свечей - РИА Новости, 21.12.2025
В Москве установят рекорд по количеству зажженных ханукальных свечей
Российский еврейский конгресс (РЕК) планирует установить рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей Мемориальной синагоги РЕК на... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:18:00+03:00
2025-12-21T14:18:00+03:00
религия
россия
москва
австралия
российский еврейский конгресс
религия
ханука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063640573_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0610c1fa3c36a2b0ee057ee97eaa53e9.jpg
https://ria.ru/20251216/tramp-2062276449.html
https://ria.ru/20251214/ravvin-2061964822.html
россия
москва
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063640573_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93ef7a4c64c4891c865ba6cced44db6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, австралия, российский еврейский конгресс, религия, ханука
Религия, Россия, Москва, Австралия, Российский еврейский конгресс, Религия, Ханука
В Москве установят рекорд по количеству зажженных ханукальных свечей

РИА Новости: РЕК установит рекорд по количеству зажженных ханукальных свечей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗажжение ханукальных свечей
Зажжение ханукальных свечей - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Зажжение ханукальных свечей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) планирует установить рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей Мемориальной синагоги РЕК на Поклонной горе, рекорд занесут в Книгу рекордов России, сообщили в пресс-службе организации.
"В этом году в честь праздника Хануки РЕК впервые проводит в Москве большой ханукальный фестиваль "Рекорд света" в Мемориальной синагоге. РЕК планирует установить новый рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей и занести его в Книгу рекордов России. Также здесь пройдет торжественное зажигание восьмой ханукальной свечи. Ледяную ханукию перед зданием Мемориальной синагоги зажгут раввины разных направлений иудаизма, представленных в России. Также планируется одновременно зажечь более 1600 свечей и поделиться светом Хануки со всем миром. Все желающие смогут присоединиться к акции онлайн", - рассказали РИА Новости в РЕК.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трамп проведет прием в честь Хануки
16 декабря, 05:37
По словам президента РЕК Александра Генциса, в эти дни особенно важно, чтобы свет Хануки стал знаком солидарности, взаимной поддержки и веры на фоне преступлений и угроз против евреев в разных странах.
"Сотни свечей, которые зажгутся на этом фестивале, на исходе Хануки-5786, станут символом солидарности с еврейской общиной Австралии и еврейской диаспорой мира. Символ праздника – это небольшой кувшин масла, он продолжал гореть вопреки всему и напоминает, что сила традиции и мужество общины оказываются сильнее страха. Сегодня этот свет нужен всем для поддержки друг друга и показать, что свет еврейской традиции не угасает и не угаснет", - отметил он.
"Рекорд Света" — благотворительный фестиваль: все собранные благодаря ему средства будут направлены на поддержку образовательных программ для детей. В рамках фестиваля для детей и их родителей проведут мастер-классы, музыкальные номера, лепку ханукий из глины и другие мероприятия.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Главный раввин России не зажжет Ханукию в Москве
14 декабря, 14:53
 
РелигияРоссияМоскваАвстралияРоссийский еврейский конгрессРелигияХанука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала