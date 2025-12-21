Рейтинг@Mail.ru
Кержаков опубликовал письмо ФИФА по поводу спорного гола в ворота Германии - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:37 21.12.2025 (обновлено: 14:12 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/kerzhakov-2063630760.html
Кержаков опубликовал письмо ФИФА по поводу спорного гола в ворота Германии
Кержаков опубликовал письмо ФИФА по поводу спорного гола в ворота Германии - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Кержаков опубликовал письмо ФИФА по поводу спорного гола в ворота Германии
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков в своем Telegram-канале опубликовал содержательную часть письма Международной федерации футбола (ФИФА), в... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T12:37:00+03:00
2025-12-21T14:12:00+03:00
футбол
спорт
андрей аршавин
александр кержаков
артём дзюба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887755403_0:92:1080:700_1920x0_80_0_0_244478a2465e04dd2f33ca83988b4e58.jpg
/20251220/kerzhakov-2063529505.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887755403_0:104:1080:914_1920x0_80_0_0_7920b34c071b12815227043c3ccffd97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей аршавин, александр кержаков, артём дзюба
Футбол, Спорт, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Артём Дзюба
Кержаков опубликовал письмо ФИФА по поводу спорного гола в ворота Германии

Кержаков опубликовал письмо ФИФА, признавшей его автором гола в ворота Германии

© Фото : Соцсети тренераАлександр Кержаков
Александр Кержаков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Соцсети тренера
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бывший форвард сборной России Александр Кержаков в своем Telegram-канале опубликовал содержательную часть письма Международной федерации футбола (ФИФА), в котором организация признает его фактическое право считаться автором гола в матче со сборной Германии.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА изменила автора гола, забитого в ворота сборной Германии в товарищеском матче 2005 года, с Андрея Аршавина на Кержакова, который вследствие этого сравнялся с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (у обоих по 31 мячу). В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, отличившись в товарищеской встрече с командой Гренады (5:0) и обойдя Кержакова (31 гол против 30).
«
"По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 02.12.2025 г. (в переводе на русский): "Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр", - говорится в публикации.
Кержакову 43 года, он объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, "Томи", "Нижнем Новгороде", кипрской "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" из Суботицы, а также в казахстанском "Кайрате".
Артем Дзюба и Александр Кержаков - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В РФС разъяснили, от кого зависит вопрос числа голов Кержакова в сборной
20 декабря, 15:50
 
ФутболСпортАндрей АршавинАлександр КержаковАртём Дзюба
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала