Кержаков опубликовал письмо ФИФА по поводу спорного гола в ворота Германии

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бывший форвард сборной России Александр Кержаков в своем Telegram-канале опубликовал содержательную часть письма Международной федерации футбола (ФИФА), в котором организация признает его фактическое право считаться автором гола в матче со сборной Германии.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА изменила автора гола, забитого в ворота сборной Германии в товарищеском матче 2005 года, с Андрея Аршавина на Кержакова, который вследствие этого сравнялся с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (у обоих по 31 мячу). В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, отличившись в товарищеской встрече с командой Гренады (5:0) и обойдя Кержакова (31 гол против 30).
"По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 02.12.2025 г. (в переводе на русский): "Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр", - говорится в публикации.
Кержакову 43 года, он объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, "Томи", "Нижнем Новгороде", кипрской "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" из Суботицы, а также в казахстанском "Кайрате".