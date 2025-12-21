Кержаков опубликовал письмо ФИФА по поводу спорного гола в ворота Германии

«

"По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 02.12.2025 г. (в переводе на русский): "Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр", - говорится в публикации.