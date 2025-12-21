Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали стремление Европы добиться капитуляции России - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/kapitulyatsiya-2063640946.html
В Госдуме прокомментировали стремление Европы добиться капитуляции России
В Госдуме прокомментировали стремление Европы добиться капитуляции России - РИА Новости, 21.12.2025
В Госдуме прокомментировали стремление Европы добиться капитуляции России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал ущербным стремление Европы добиться... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:19:00+03:00
2025-12-21T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
европа
украина
михаил шеремет
максим буякевич
обсе
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20251221/evropa-2063521940.html
https://ria.ru/20251221/skandinaviya-2062945554.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, михаил шеремет, максим буякевич, обсе, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, Михаил Шеремет, Максим Буякевич, ОБСЕ, Госдума РФ, В мире
В Госдуме прокомментировали стремление Европы добиться капитуляции России

РИА Новости: Шеремет назвал стремление Европы добиться капитуляции РФ ущербным

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал ущербным стремление Европы добиться капитуляции России и заявил, что Россия никогда не будет побежденной.
Ранее и.о. постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил РИА Новости, что коллективная Европа в ОБСЕ под руководством Лондона фактически предлагает России капитулировать, что априори предполагает продолжение боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе
Вчера, 08:00
"Стремление Европы добиться капитуляции России ущербны, и ответить можно им одной фразой: "Не дождетесь". Россия никогда не будет побежденной", - сказал Шеремет.
По его словам, ряд западноевропейских стран, в числе которых Франция, Британия и Германия, заинтересованы в продолжении военного конфликта на Украине, так как их элиты зарабатывают на чужом горе.
"Они понимают, что поражение Украины неизбежно, но стараются до последнего оттянуть ее конец, чтобы как можно больше урвать. К сожалению, из-за подобной политики Европа утратила былой авторитет, потенциал и перспективу", - сказал депутат.
Подготовительные учения для Военно-морского флота Финляндии перед Freezing Winds 25 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаУкраинаМихаил ШереметМаксим БуякевичОБСЕГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала