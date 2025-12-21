В Госдуме прокомментировали стремление Европы добиться капитуляции России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал ущербным стремление Европы добиться капитуляции России и заявил, что Россия никогда не будет побежденной.

"Они понимают, что поражение Украины неизбежно, но стараются до последнего оттянуть ее конец, чтобы как можно больше урвать. К сожалению, из-за подобной политики Европа утратила былой авторитет, потенциал и перспективу", - сказал депутат.