В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света - РИА Новости, 21.12.2025
05:20 21.12.2025 (обновлено: 11:57 21.12.2025)
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По данным на 4.45 мск, без света в Калифорнии остаются более 130 тысяч потребителей, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско.
Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание, которое пытаются потушить.
Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества
17 апреля, 07:56
 
