В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage

По данным на 4.45 мск, без света в Калифорнии остаются более 130 тысяч потребителей, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско.

Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание, которое пытаются потушить.