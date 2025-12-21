https://ria.ru/20251221/kalifornija-2063593277.html
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света
21.12.2025

Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
Улицы Сан-Франциско после отключения света
Блэкаут в Сан-Франциско: более 130 тысяч человек остались без света.
Троллейбусы и трамваи остановились прямо посреди дороги, провоцируя пробки. Многим заведениям пришлось закрыться. Причиной отключения стал пожар на электроподстанции.
В Калифорнии более 130 тысяч потребителей остались без света
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Более 130 тысяч потребителей остались без электричества в американском штате Калифорния, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage
.
По данным на 4.45 мск, без света в Калифорнии остаются более 130 тысяч потребителей, причем 125 тысяч из них - в городе Сан-Франциско.
Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation случилось возгорание, которое пытаются потушить.
Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.