14:35 21.12.2025
Источник сообщил о прогрессе в переговорах между властями Йемена и хуситами
Власти Йемена и шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) достигли прогресса на переговорах по обмену пленными, проходящих в столице Омана Маскате под эгидой ООН, РИА Новости, 21.12.2025
в мире
йемен
маскат (город)
оман
оон
ансар алла
международный комитет красного креста (мккк)
в мире, йемен, маскат (город), оман, оон, ансар алла, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Йемен, Маскат (город), Оман, ООН, Ансар Алла, Международный комитет Красного Креста (МККК)
© AP PhotoХуситы в Йемене
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Власти Йемена и шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) достигли прогресса на переговорах по обмену пленными, проходящих в столице Омана Маскате под эгидой ООН, сообщил РИА Новости источник в йеменском правительстве.
"Делегации правительства и "Ансар Алла" достигли взаимопонимания по проведению второго этапа достигнутого в 2022 году соглашения, который включает в себя обмен 1400 пленными", - сообщил источник.
Источник отметил, что прямые переговоры в Маскате при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста проходят в позитивной атмосфере, стороны обсудили реализацию обмена по принципу всех на всех.
Источник добавил, что обсуждения продолжаются вторую неделю, не исключен прорыв в гуманитарном вопросе.
Ранее источник в правительстве Йемена сообщал РИА Новости, что руководство ООН обратилось к Оману с просьбой помочь в освобождении сотрудников организации, удерживаемых хуситами и обвиняемых в шпионаже в пользу США и Израиля.
Йемен уже более десяти лет страдает от затяжной борьбы за власть между международно признанным правительством и хуситами, которые с сентября 2014 года контролируют большую часть центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану.
