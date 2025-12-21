https://ria.ru/20251221/jemen-2063643175.html
Источник сообщил о прогрессе в переговорах между властями Йемена и хуситами
Источник сообщил о прогрессе в переговорах между властями Йемена и хуситами - РИА Новости, 21.12.2025
Источник сообщил о прогрессе в переговорах между властями Йемена и хуситами
Власти Йемена и шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) достигли прогресса на переговорах по обмену пленными, проходящих в столице Омана Маскате под эгидой ООН, РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:35:00+03:00
2025-12-21T14:35:00+03:00
2025-12-21T14:35:00+03:00
в мире
йемен
маскат (город)
оман
оон
ансар алла
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
https://ria.ru/20251122/rossiya-2056849187.html
йемен
маскат (город)
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, маскат (город), оман, оон, ансар алла, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Йемен, Маскат (город), Оман, ООН, Ансар Алла, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Источник сообщил о прогрессе в переговорах между властями Йемена и хуситами
РИА Новости: Йемен и хуситы достигли прогресса на переговорах по обмену пленными