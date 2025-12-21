Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фигурант громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, сбежавший с Украины Тимур Миндич был найден в Израиле украинскими журналистами, передает издание " Фигурант громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, сбежавший с Украины Тимур Миндич был найден в Израиле украинскими журналистами, передает издание " Украинская правда " со ссылкой на своих корреспондентов.

Депутат Рады Алексей Гончаренко * 19 декабря сообщил, что Служба безопасности Украины ( СБУ ) возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.

"Нашли бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики и в отношении которого ввели санкции, в Израиле", - говорится в сообщении на сайте издания.

Журналистам "Украинской правды" также удалось сфотографировать Миндича. Детали пообещали опубликованы позднее.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.