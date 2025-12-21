Рейтинг@Mail.ru
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле - РИА Новости, 21.12.2025
18:49 21.12.2025
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
в мире, украина, израиль, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, служба безопасности украины, дело миндича
В мире, Украина, Израиль, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Служба безопасности Украины, Дело Миндича
© Украинская правдаФигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины Тимур Миндич был найден в Израиле
© Украинская правда
Фигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины Тимур Миндич был найден в Израиле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фигурант громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, сбежавший с Украины Тимур Миндич был найден в Израиле украинскими журналистами, передает издание "Украинская правда" со ссылкой на своих корреспондентов.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* 19 декабря сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.
"Нашли бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики и в отношении которого ввели санкции, в Израиле", - говорится в сообщении на сайте издания.
Журналистам "Украинской правды" также удалось сфотографировать Миндича. Детали пообещали опубликованы позднее.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
В миреУкраинаИзраильТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСлужба безопасности УкраиныДело Миндича
 
 
