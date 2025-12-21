https://ria.ru/20251221/izrail-2063679785.html
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле - РИА Новости, 21.12.2025
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
Фигурант громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, сбежавший с... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:49:00+03:00
2025-12-21T18:49:00+03:00
2025-12-21T18:49:00+03:00
в мире
украина
израиль
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063679196_7:0:896:500_1920x0_80_0_0_4ffd9bc4c4382076c94b377eecf4a690.jpg
https://ria.ru/20251221/mindich-2063634446.html
https://ria.ru/20251218/svr-2062859548.html
украина
израиль
в мире, украина, израиль, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, служба безопасности украины, дело миндича
В мире, Украина, Израиль, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Служба безопасности Украины, Дело Миндича
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
В Израиле заметили сбежавшего с Украины бизнесмена Миндича
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Фигурант громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, сбежавший с Украины Тимур Миндич был найден в Израиле украинскими журналистами, передает издание "Украинская правда
" со ссылкой на своих корреспондентов.
Депутат Рады Алексей Гончаренко
* 19 декабря сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ
) возбудила уголовное дело в отношении Миндича
по статье о государственной измене.
"Нашли бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики и в отношении которого ввели санкции, в Израиле", - говорится в сообщении на сайте издания.
Журналистам "Украинской правды" также удалось сфотографировать Миндича. Детали пообещали опубликованы позднее.
НАБУ
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России