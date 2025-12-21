Посол заявил о росте запроса на альтернативную информацию в Испании

МАДРИД, 21 дек - РИА Новости. Запрос на объективную альтернативную информацию растет в испанском обществе растет, несмотря на жесткую цензуру и ограничения в отношении российских СМИ, заявил РИА Новости посол России в Мадриде Юрий Клименко.

"В отношении отечественных СМИ, по сути, действует настоящая блокада. То же самое касается и фактически сведенного на нет под давлением есовцев культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках искусственно насаждаемой "политики отмены", - добавил дипломат.