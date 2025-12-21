Рейтинг@Mail.ru
Посол заявил о росте запроса на альтернативную информацию в Испании - РИА Новости, 21.12.2025
06:20 21.12.2025
Посол заявил о росте запроса на альтернативную информацию в Испании
Посол заявил о росте запроса на альтернативную информацию в Испании
в мире
россия
мадрид
испания
юрий клименко
евросоюз
в мире, россия, мадрид, испания, юрий клименко, евросоюз
В мире, Россия, Мадрид, Испания, Юрий Клименко, Евросоюз
Мадрид, Испания
Мадрид, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 21 дек - РИА Новости. Запрос на объективную альтернативную информацию растет в испанском обществе растет, несмотря на жесткую цензуру и ограничения в отношении российских СМИ, заявил РИА Новости посол России в Мадриде Юрий Клименко.
"Несмотря на рьяные "усилия", среди широкой испанской общественности уверенно растет запрос на объективную альтернативную информацию, взвешенный и не поверхностный анализ, выверенные факты. Это наглядно подтверждает набирающая обороты популярность и активность здесь независимых лидеров общественного мнения, блогеров и экспертов, а также стабильное увеличение числа подписчиков информационных ресурсов российских загранучреждений и наших партнерских организаций", - сказал РИА Новости Клименко.
По словам посла, после начала СВО в странах Евросоюза, в том числе в Испании, была запрещена деятельность подавляющего большинства российских медиа, а ограничения на их работу продолжают расширяться. Дипломат обратил внимание на то, что испанское информационное поле жестко цензурируется и практически полностью зачищено от альтернативных антироссийским нарративов, старательно продвигаемых Западом.
"В отношении отечественных СМИ, по сути, действует настоящая блокада. То же самое касается и фактически сведенного на нет под давлением есовцев культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках искусственно насаждаемой "политики отмены", - добавил дипломат.
Вместе с тем, как объяснил Клименко, наблюдаемая динамика свидетельствует о сохраняющемся интересе испанского общества к России и ее роли в международных отношениях, а также позволяет с оптимизмом оценивать перспективы взаимодействия между народами двух стран.
Посол выразил надежду на то, что со временем в странах ЕС произойдет смена нынешних политических элит, и тогда выстроенные ранее гуманитарные связи могут стать основой для восстановления взаимовыгодного российско-испанского сотрудничества в различных сферах.
