Испания не дала разъяснений об ограничениях для российских дипломатов - РИА Новости, 21.12.2025
06:13 21.12.2025
Испания не дала разъяснений об ограничениях для российских дипломатов
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Испания не дала разъяснений об ограничениях для российских дипломатов

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Вид на Мадрид
Вид на Мадрид. Архивное фото
МАДРИД, 21 дек - РИА Новости. Правительство Испании пока не предоставило официальных разъяснений о применении будущих ограничений на передвижение российских дипломатов, вводимых в рамках санкций Европейского союза, заявил РИА Новости посол России в Мадриде Юрий Клименко.
"На сегодняшний день мы не получили от МИД Испании официальных разъяснений на этот счет (введение ограничений на передвижение российских дипломатов - ред.). Безусловно, мы рассматриваем введение ограничений на передвижение дипломатов как очередной элемент политического давления, которое подразумевает дополнительное искусственное осложнение работы российской дипмиссии", - сказал он, комментируя решения, принятые в рамках 19-го пакета санкций ЕС.
По его словам, официальных разъяснений по практическому применению этих мер от МИД Испании на данный момент не поступало.
Посол объяснил, что новые правила начнут действовать с 25 января 2026 года и предусматривают обязательную предварительную нотификацию поездок российских дипломатов, а также административно-технического персонала и их семей по Шенгенской зоне за пределы страны аккредитации. Кроме того, государства ЕС получат право по своему усмотрению вводить разрешительный порядок таких поездок на национальную территорию.
В Москве ранее предупреждали, что любые недружественные действия в отношении российских дипломатических представительств повлекут ответные меры.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
