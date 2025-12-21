Испания наращивает военную помощь Украине, заявил посол Клименко

МАДРИД, 21 дек - РИА Новости. Испания в последние годы усиливает военно-политическую поддержку Украины, действуя в русле антироссийской линии Евросоюза и НАТО, при этом такая политика противоречит национальным интересам страны и мнению большинства испанцев, заявил журналистам посол России в Мадриде Юрий Клименко.

Дипломат также заявил, что в большинстве европейских столиц по-прежнему не рассматривают варианты справедливого и устойчивого мирного урегулирования украинского кризиса, продолжая исходить из логики конфронтации. По его мнению, участие Испании в "гибридной войне" против России противоречит ответственному подходу к общеевропейской безопасности и не отражает позицию значительной части испанского общества, выступающей с пацифистских позиций.