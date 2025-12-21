Рейтинг@Mail.ru
Испания наращивает военную помощь Украине, заявил посол Клименко - РИА Новости, 21.12.2025
06:09 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ispanija-2063595871.html
Испания наращивает военную помощь Украине, заявил посол Клименко
Испания наращивает военную помощь Украине, заявил посол Клименко - РИА Новости, 21.12.2025
Испания наращивает военную помощь Украине, заявил посол Клименко
Испания в последние годы усиливает военно-политическую поддержку Украины, действуя в русле антироссийской линии Евросоюза и НАТО, при этом такая политика... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:09:00+03:00
2025-12-21T06:09:00+03:00
Испания наращивает военную помощь Украине, заявил посол Клименко

РИА Новости: Испания наращивает поддержку Украины вопреки интересам граждан

Мадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 21 дек - РИА Новости. Испания в последние годы усиливает военно-политическую поддержку Украины, действуя в русле антироссийской линии Евросоюза и НАТО, при этом такая политика противоречит национальным интересам страны и мнению большинства испанцев, заявил журналистам посол России в Мадриде Юрий Клименко.
"Испания в угоду интересам ястребов-русофобов из ряда западных стран продолжает вносить посильный вклад в тщетные усилия по нанесению России "стратегического поражения"… Стоит ли говорить, что это делается вопреки национальным интересам, в ущерб благосостоянию испанских граждан: вместо финансирования социальных программ испанские авуары идут на увеличение помощи коррумпированному киевскому режиму", - сказал посол.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Испания выделила на помощь Украине два миллиарда евро
15 декабря, 16:39
По его словам, объем испанской военной помощи Украине составил около 2,8 миллиарда евро, что значительно меньше показателей ряда других стран ЕС. Испания поставляет Украине вооружение и военную технику в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, а также участвует в новых финансовых "механизмах накачки" Киева в рамках НАТО и ЕС.
Дипломат также заявил, что в большинстве европейских столиц по-прежнему не рассматривают варианты справедливого и устойчивого мирного урегулирования украинского кризиса, продолжая исходить из логики конфронтации. По его мнению, участие Испании в "гибридной войне" против России противоречит ответственному подходу к общеевропейской безопасности и не отражает позицию значительной части испанского общества, выступающей с пацифистских позиций.
Клименко напомнил, что ранее испанское руководство публично заявляло об отказе от военно-технического сотрудничества с Израилем, мотивируя это принципиальной позицией о недопустимости поставок оружия в зоны конфликтов. По его словам, в случае с Украиной Испания демонстрирует двойные стандарты и продолжает наращивать военную помощь Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Испания присоединится к закупкам оружия США для Украины, заявил премьер
23 октября, 14:41
 
В миреУкраинаРоссияИспанияЮрий КлименкоСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
