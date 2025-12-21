Рейтинг@Mail.ru
Иран готов к возможным атакам со стороны Израиля и США, заявил глава МИД - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/iran-2063709190.html
Иран готов к возможным атакам со стороны Израиля и США, заявил глава МИД
Иран готов к возможным атакам со стороны Израиля и США, заявил глава МИД - РИА Новости, 21.12.2025
Иран готов к возможным атакам со стороны Израиля и США, заявил глава МИД
Иран полностью готов к возможному повторному нападению со стороны Израиля и США, но не желает войны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T22:11:00+03:00
2025-12-21T22:11:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
дональд трамп
биньямин нетаньяху
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20251220/izrail-2063550996.html
https://ria.ru/20251220/magate-2063505532.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, дональд трамп, биньямин нетаньяху, nbc
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, NBC
Иран готов к возможным атакам со стороны Израиля и США, заявил глава МИД

Аракчи: Иран готов к возможным повторным атакам со стороны Израиля и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 21 дек - РИА Новости. Иран полностью готов к возможному повторному нападению со стороны Израиля и США, но не желает войны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу RT.
В субботу телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, доведет до сведения президента США Дональда Трампа заявления о том, что расширение Ираном своей программы создания баллистических ракет представляет угрозу, которая может потребовать быстрых действий, и проинформирует о вариантах потенциального повторного нападения на Иран.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: Израиль проинформирует Трампа о вариантах возможного нападения на Иран
20 декабря, 18:14
"Конечно, мы не отрицаем такую возможность, но мы полностью к этому готовы. Готовы даже больше, чем в прошлый раз. Это не значит, что мы желаем еще одной войны, это именно для того, чтобы предотвратить новую. Лучший способ предотвратить войну – быть готовым к ней. И мы полностью готовы. Мы восстановили всё, что получило ущерб во время последней агрессии… Если они (США и Израиль – ред.) хотят повторить этот неудачный опыт, они вольны сделать это, но лучшего результата они не получат", - сказал Аракчи.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в ИРИ, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской ядерной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы исламской республики.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов
20 декабря, 13:34
 
В миреИранИзраильСШААббас АракчиДональд ТрампБиньямин НетаньяхуNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала