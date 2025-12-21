Иран готов к возможным атакам со стороны Израиля и США, заявил глава МИД

ТЕГЕРАН, 21 дек - РИА Новости. Иран полностью готов к возможному повторному нападению со стороны Израиля и США, но не желает войны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу RT.
В субботу телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, доведет до сведения президента США Дональда Трампа заявления о том, что расширение Ираном своей программы создания баллистических ракет представляет угрозу, которая может потребовать быстрых действий, и проинформирует о вариантах потенциального повторного нападения на Иран.
"Конечно, мы не отрицаем такую возможность, но мы полностью к этому готовы. Готовы даже больше, чем в прошлый раз. Это не значит, что мы желаем еще одной войны, это именно для того, чтобы предотвратить новую. Лучший способ предотвратить войну – быть готовым к ней. И мы полностью готовы. Мы восстановили всё, что получило ущерб во время последней агрессии… Если они (США и Израиль – ред.) хотят повторить этот неудачный опыт, они вольны сделать это, но лучшего результата они не получат", - сказал Аракчи.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в ИРИ, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской ядерной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы исламской республики.