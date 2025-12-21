Случаев проникновения террористов в Ирак из Сирии в 2025 году не было

БАГДАД, 21 дек – РИА Новости. Случаи проникновения террористов в Ирак через иракско-сирийскую границу в 2025 году не фиксировались, сообщил в субботу заместитель командующего объединенными оперативными силами Ирака Кейс аль-Мухаммадави информационному агентству INA.
"Показатели, связанные с проникновением террористов на территорию Ирака, на протяжении 2025 года прекрасны. Попыток проникновения не было, что связано с созданием оборудованных оборонительных позиций, укомплектованных войсками и силами народного ополчения, в стратегически выбранных местах на территории Ирака для поддержки пограничных подразделений в случае необходимости", - сказал аль-Мухаммадави.
По его словам, еще четыре года назад, основываясь на опыте борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, объединенное оперативное командование разработало планы относительно строительства укреплений, наблюдательных вышек, приобретения технических средств наблюдения, усиления районов личным составом и активизации разведывательной работы вдоль 615-километровой иракско-сирийской границы.
Говоря о сотрудничестве в сфере безопасности с Сирией, аль-Мухаммади рассказал, что в настоящее время налажена координация на уровне командиров и сотрудников сил безопасности на иракско-сирийской границе.
В декабре 2017 года Ирак объявил о полном освобождении своей территории от контроля ИГ после примерно трех с половиной лет противостояния с этой террористической организацией, которая оккупировала около трети страны и провозгласила создание так называемого "исламского халифата" на этой территории.
* Запрещенная в России террористическая организация.
