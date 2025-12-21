Рейтинг@Mail.ru
Случаев проникновения террористов в Ирак из Сирии в 2025 году не было - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/irak-2063581501.html
Случаев проникновения террористов в Ирак из Сирии в 2025 году не было
Случаев проникновения террористов в Ирак из Сирии в 2025 году не было - РИА Новости, 21.12.2025
Случаев проникновения террористов в Ирак из Сирии в 2025 году не было
Случаи проникновения террористов в Ирак через иракско-сирийскую границу в 2025 году не фиксировались, сообщил в субботу заместитель командующего объединенными... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T00:53:00+03:00
2025-12-21T00:53:00+03:00
в мире
ирак
россия
сирия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149901/02/1499010264_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_0b5776792e3ecfb84dbb59434fc45656.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061747550.html
https://ria.ru/20251021/turtsiya-2049722474.html
ирак
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149901/02/1499010264_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c682ed7d2f5f79d99349e242a334f254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, россия, сирия, исламское государство*
В мире, Ирак, Россия, Сирия, Исламское государство*
Случаев проникновения террористов в Ирак из Сирии в 2025 году не было

Ирак не зафиксировал случаев проникновения террористов из Сирии в 2025 году

© Sputnik / Сара НуреддинСитуация на границе Ирака и Сирии
Ситуация на границе Ирака и Сирии - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Sputnik / Сара Нуреддин
Ситуация на границе Ирака и Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАГДАД, 21 дек – РИА Новости. Случаи проникновения террористов в Ирак через иракско-сирийскую границу в 2025 году не фиксировались, сообщил в субботу заместитель командующего объединенными оперативными силами Ирака Кейс аль-Мухаммадави информационному агентству INA.
"Показатели, связанные с проникновением террористов на территорию Ирака, на протяжении 2025 года прекрасны. Попыток проникновения не было, что связано с созданием оборудованных оборонительных позиций, укомплектованных войсками и силами народного ополчения, в стратегически выбранных местах на территории Ирака для поддержки пограничных подразделений в случае необходимости", - сказал аль-Мухаммадави.
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами
12 декабря, 19:27
По его словам, еще четыре года назад, основываясь на опыте борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ)*, объединенное оперативное командование разработало планы относительно строительства укреплений, наблюдательных вышек, приобретения технических средств наблюдения, усиления районов личным составом и активизации разведывательной работы вдоль 615-километровой иракско-сирийской границы.
Говоря о сотрудничестве в сфере безопасности с Сирией, аль-Мухаммади рассказал, что в настоящее время налажена координация на уровне командиров и сотрудников сил безопасности на иракско-сирийской границе.
В декабре 2017 года Ирак объявил о полном освобождении своей территории от контроля ИГ после примерно трех с половиной лет противостояния с этой террористической организацией, которая оккупировала около трети страны и провозгласила создание так называемого "исламского халифата" на этой территории.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Турецкие военные на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Парламент Турции продлил мандат своих войск в Сирии и Ираке
21 октября, 23:24
 
В миреИракРоссияСирияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала