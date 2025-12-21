Рейтинг@Mail.ru
"Бригады Хезболлах" назвали условие обсуждения сдачи оружия властям Ирака
21.12.2025
https://ria.ru/20251221/irak-2063580616.html
"Бригады Хезболлах" назвали условие обсуждения сдачи оружия властям Ирака
2025-12-21T00:22:00+03:00
2025-12-21T00:22:00+03:00
"Бригады Хезболлах" Ирака не будет говорить о разоружении до ухода сил НАТО

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
БАГДАД, 21 дек - РИА Новости. Влиятельная иракская шиитская вооруженная группировка "Бригады Хезболлах" не будет обсуждать передачу ее вооружений властям страны до вывода из Ирака всех сил стран НАТО, в том числе Турции, говорится в размещенном в их Telegram-канале заявлении.
"Сопротивление — это наше право, и оружие останется в руках его бойцов. Любое соглашение с правительством (относительно контролируемого государством оружия - ред.) будет обсуждаться только после вывода всех оккупационных сил, НАТО и турецкой армии, а также после обеспечения безопасности нашего народа и святых мест от угроз, исходящих от банд аль-Джулани (сирийского президента Ахмеда аш-Шараа - ред.) и отрядов курдской самообороны "пешмерга", - отмечается в заявлении группировки.
Ранее США неоднократно призывали власти Ирака начать разоружение проиранских шиитских группировок, которые периодически обстреливают военные базы в стране, где размещены американские военные.
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Коалиция по борьбе с ИГ* завершила свою миссию в Ираке
28 ноября, 16:02
28 ноября, 16:02
 
