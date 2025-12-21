"Бригады Хезболлах" назвали условие обсуждения сдачи оружия властям Ирака

БАГДАД, 21 дек - РИА Новости. Влиятельная иракская шиитская вооруженная группировка "Бригады Хезболлах" не будет обсуждать передачу ее вооружений властям страны до вывода из Ирака всех сил стран НАТО, в том числе Турции, говорится в размещенном в их Telegram-канале заявлении.
"Сопротивление — это наше право, и оружие останется в руках его бойцов. Любое соглашение с правительством (относительно контролируемого государством оружия - ред.) будет обсуждаться только после вывода всех оккупационных сил, НАТО и турецкой армии, а также после обеспечения безопасности нашего народа и святых мест от угроз, исходящих от банд аль-Джулани (сирийского президента Ахмеда аш-Шараа - ред.) и отрядов курдской самообороны "пешмерга", - отмечается в заявлении группировки.
