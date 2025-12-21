Американский инвестор Роджерс ждет проблем на фондовом рынке

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что обеспокоен ситуацией на фондовом рынке и ожидает проблем в связи с активным ростом котировок в последнее время.

"Фондовый рынок демонстрирует исторические максимумы, причем не только в США , но и во многих странах… Это вызывает у меня беспокойство, поскольку исторически, когда все счастливы, это обычно ведет к проблемам", - сообщил он агентству.

Роджерс напомнил, что со времени финансового кризиса 2008 года не происходило ни одного серьезного экономического спада в США, что, по его словам, является самым долгим периодом в американской истории.

"Никогда мы не заходили так далеко, так долго, без проблем. Поэтому я подозреваю, что когда придет следующая проблема, будет очень плохо", - добавил он.