21.12.2025
05:56 21.12.2025
Американский инвестор Роджерс ждет проблем на фондовом рынке
Американский инвестор Роджерс ждет проблем на фондовом рынке
Американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что обеспокоен ситуацией на фондовом рынке и ожидает проблем в связи с активным ростом... РИА Новости, 21.12.2025
Американский инвестор Роджерс ждет проблем на фондовом рынке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Джим Роджерс
Джим Роджерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что обеспокоен ситуацией на фондовом рынке и ожидает проблем в связи с активным ростом котировок в последнее время.
"Фондовый рынок демонстрирует исторические максимумы, причем не только в США, но и во многих странах… Это вызывает у меня беспокойство, поскольку исторически, когда все счастливы, это обычно ведет к проблемам", - сообщил он агентству.
Роджерс напомнил, что со времени финансового кризиса 2008 года не происходило ни одного серьезного экономического спада в США, что, по его словам, является самым долгим периодом в американской истории.
"Никогда мы не заходили так далеко, так долго, без проблем. Поэтому я подозреваю, что когда придет следующая проблема, будет очень плохо", - добавил он.
Крупные глобальные фондовые рынки, включая S&P 500 и Russell 2000, торгуются вблизи или на исторических максимумах в декабре 2025 года, благодаря ожидаемым снижениям ставок Федеральной резервной системой и восстановлению после падений в конце ноября.
ЭкономикаСШАДжим РоджерсS&P 500
 
 
