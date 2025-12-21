Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение немцев к деятельности Мерца на посту канцлера
Опрос показал отношение немцев к деятельности Мерца на посту канцлера

INSA: деятельность Мерца на посту канцлера одобряют менее четверти немцев

© AP Photo / Omar HavanaКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Деятельность Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ одобряют только 22% немцев, следует из результатов социологического опроса, проведённого институтом INSA для немецкой газеты Bild.
Согласно опубликованным Bild данным, только 22% немцев выразили удовлетворённость Мерцем, тогда как 66% заявили о своем недовольстве его деятельностью на посту канцлера. Остальные 12% не определились с ответом.
При этом удовлетворённость деятельностью федерального правительства выразили еще меньше граждан – 21%. 69% респондентов, наоборот, заявили, что недовольны правительством.
Опрос проводился 18-19 декабря среди одной тысячи жителей Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце
20 декабря, 14:45
 
В миреГерманияФридрих МерцBild
 
 
