Опрос показал отношение немцев к деятельности Мерца на посту канцлера
Опрос показал отношение немцев к деятельности Мерца на посту канцлера
Деятельность Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ одобряют только 22% немцев, следует из результатов социологического опроса, проведённого институтом INSA для... РИА Новости, 21.12.2025
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Bild
Опрос показал отношение немцев к деятельности Мерца на посту канцлера
INSA: деятельность Мерца на посту канцлера одобряют менее четверти немцев