"Правительство лгало нам": истории иностранцев, посетивших Россию

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Этих на первый взгляд разных иностранцев объединило одно — они переехали в Россию… И остались. Что же объединяет туристов, которые, словно по волшебству, становятся нашими соотечественниками? Каждый рассказал о причинах конкретно, без утайки.

Футболист из Кореи, который открыл для себя ГУМ

И Хён ведет соцсети под ником Даниэль. Родом из Южной Кореи, сейчас он работает в Москве — занимается автомобилями.

Какое-то время он жил в Казахстане, тренировался в футбольном клубе. Параллельно начал учить русский язык — просто из любопытства. Так и появилось желание увидеть страну своими глазами.

Когда кореец наконец увидел Москву, Петербург и Казань, то был поражен. ГУМ показался ему сказкой. Красную площадь назвал безумно красивой. Эрмитаж вообще лишил дара речи.

"Я в шоке не только от архитектуры, но и от людей. Все вокруг здесь поют, отдыхают, кайфуют. Я даже лошадей встретил! У нас нет таких мест", — рассказывал И Хён.

Сейчас И Хён живет в российской столице. Говорит открыто: готов променять родную страну на Россию. Что именно его так зацепило? Природа, девушки. И еда.

© Depositphotos.com / ann_1101.mail.ru Приготовление окрошки © Depositphotos.com / ann_1101.mail.ru Приготовление окрошки

Хён — большой любитель вкусно поесть. В своих видео блогер показывает корейцам то, чего у них не найти: квас, окрошку, творожные сырки, инжирные персики. Все это вызывает у подписчиков недоумение и интерес.

15 лет американки в Краснодаре

Лора Пикенс переехала из США полтора десятка лет назад. Цель была простая: погрузиться в чужую культуру, увидеть Россию вблизи, без фильтров. Наугад выбрала Краснодар.

За эти годы она выучила язык, устроилась на работу репетитором по английскому, завела семью. Преподавание дало ей доступ к сотням россиян — студентам, коллегам, случайным знакомым. Общение с ними сформировало ее собственный взгляд на страну.

© iStock.com / PavelFilatov Памятник Екатерине II в Краснодаре © iStock.com / PavelFilatov Памятник Екатерине II в Краснодаре

Один из ее любимых форматов — сравнение американцев и русских в похожих ситуациях. Недавно она затронула тему расизма. Многие на Западе уверены: в России к чернокожим относятся плохо.

"В Америке легко увидеть расизм и сразу осудить его как что-то неприемлемое. Здесь, в России, хоть и есть свои предрассудки, это не подпитывается ненавистью. Эти различия не мешают людям находить работу или строить отношения. И здесь нет того системного травматизма, который передается из поколения в поколение, как в Америке", — объясняет Лора.

Продукты без соли, бесплатная медицина и музыка во дворе

Лора не идеализирует Россию. Минусы видит и признает. Но плюсы для нее перевешивают. Еда в магазинах качественнее — без избытка соли и жиров. Медицина доступна бесплатно. Дома строят так, чтобы зимой было тепло.

Особенно трогают женщину бытовые мелочи. Например, летний вечер во дворе ее многоквартирного дома. Дети еще гуляют. Кто-то включил музыку. Соседи выглядывают из окон, чтобы послушать. Никто не вызывает полицию, не жалуется на шум. Просто наслаждаются моментом.

Тофуриус Крейн: белые ночи Петербурга

Американский журналист стал легендой русскоязычных соцсетей. Его видео набирают миллионы просмотров. В них он рассказывает о жизни в России — без прикрас, но с огромной симпатией.

Тофуриус приехал в Россию в 2023-м. Увиденное его настолько впечатлило, что планы возвращаться домой отменились сами собой. Гостеприимство людей покорило. Теперь он чувствует себя здесь как дома.

© iStock.com / AntonioGuillem Беседа друзей © iStock.com / AntonioGuillem Беседа друзей

"Пропаганда правительства США заключается в том, что в России все плохо. Хотя сами штаты и их союзники переживают кризис и ничего с этим не делают. Правительство США лгало нам", — говорит журналист.

Особую популярность получил ролик, где мужчина гуляет по Петербургу ранним утром в период белых ночей. Удивляется, что клумбы полны цветов — и никто их не рвет. Что машины стоят целые — их никто не портит. Что на улицах безопасно даже в такое время.

Нашлось место и веселью:

"Когда я впервые приехал в Россию, я так сильно похудел! Я больше не водил машину, я шел в метро, гулял тут и там, а потом встретил русских бабушек, и они задержали меня. Они заставили меня съесть пельмени, гречку, маленькие вкусные блины…", — рассказывает журналист в своем блоге.

© iStock.com / NataliPopova Блины © iStock.com / NataliPopova Блины

За год он успел побывать в Москве, Сергиевом Посаде, Южной Осетии. В каждом видео признается в любви к стране. Сейчас даже думает о получении гражданства.

Итальянец, которого путают с русским

Лоренцо Баньяти владеет русским настолько хорошо, что его часто путают с местным. Он знает не только язык, но и поговорки, интонации, особенности характера россиян.

В своем популярном блоге он снимает сравнения итальянцев и русских. Получается смешно и точно. Итальянцы на день рождения коротко говорят "много пожеланий". Русские читают длинные душевные тосты. Итальянцы драматично жалуются на жизнь. Русские вздыхают: "Все нормально".

Любовь к России ему привили родители.

"Я верю, что есть вещи, которые нас объединяют — русских и итальянцев. Мои родители — огромные поклонники русской культуры, это они мне привили любовь к русской литературе и музыке, — признавался итальянец. — Я учил русский и приближался к своей мечте — читать в оригинале Пушкина и Достоевского".