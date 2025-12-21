Рейтинг@Mail.ru
21.12.2025
02:29 21.12.2025
В индонезийской партии "Голкар" готовы к диалогу с российскими партиями
В индонезийской партии "Голкар" готовы к диалогу с российскими партиями - РИА Новости, 21.12.2025
В индонезийской партии "Голкар" готовы к диалогу с российскими партиями
Индонезийская партия "Голкар" готова налаживать прямые связи с российскими партиями
В индонезийской партии "Голкар" готовы к диалогу с российскими партиями

Индонезийская партия «Голкар» готова налаживать прямые связи с Россией

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Индонезийская партия "Голкар" готова налаживать прямые связи с российскими партиями, заявил РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
"Партия "Голкар" всегда открыта к сотрудничеству с любыми политическими силами, если это способствует укреплению межгосударственных отношений и отвечает национальным интересам Индонезии. В случае появления возможностей для налаживания прямого диалога с политическими партиями России мы, безусловно, готовы к такому взаимодействию", - отметил политик в беседе с агентством.
Владимир Путин и Прабово Субианто во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Россия готова расширять взаимодействие с Индонезией по подготовке военных
10 декабря, 13:45
 
