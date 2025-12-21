Рейтинг@Mail.ru
Индонезийский политик оценил реальную Россию
07:52 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/indonezija-2063602101.html
Индонезийский политик оценил реальную Россию
Индонезийский политик оценил реальную Россию - РИА Новости, 21.12.2025
Индонезийский политик оценил реальную Россию
Реальная Россия отличается от навязанного образа, заявил РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар"... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:52:00+03:00
2025-12-21T07:52:00+03:00
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061192525_0:87:3143:1855_1920x0_80_0_0_c1769fd70cc2deaf493332edd020e5ba.jpg
россия
в мире, россия
В мире, Россия
Индонезийский политик оценил реальную Россию

РИА Новости: Нгабалин заявил, что Россия отличается от навязанного образа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Реальная Россия отличается от навязанного образа, заявил РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
Делегация партии "Голкар" посетила Россию ранее в этом году. По словам Нгабалина, эта поездка произвела на него "очень сильное и глубокое впечатление".
"Честно говоря, мне трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько тёплой, организованной и дружелюбной оказалась эта страна. Городская инфраструктура хорошо продумана, транспорт удобен, а люди — как гражданские, так и представители силовых структур — приветливы и всегда готовы помочь. Везде, где мы бывали, люди охотно здоровались и откликались на просьбы. Россия, которую я увидел, оказалась гораздо более открытой, тёплой и человечной, чем тот образ, который часто формируется на расстоянии", - отметил политик в беседе с агентством.
