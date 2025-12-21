https://ria.ru/20251221/ikra-2063602236.html
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры - РИА Новости, 21.12.2025
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в конечную стоимость икры в магазине также закладывается... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:55:00+03:00
2025-12-21T07:55:00+03:00
2025-12-21T10:07:00+03:00
россия
герман зверев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760227631_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea58c10db461d16cfe6410f8d6564f12.jpg
https://ria.ru/20250903/ikra-2039358009.html
https://ria.ru/20251201/ikra-2058820555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760227631_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_14c38735704a3eb6db58fb6b24069940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, герман зверев, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Герман Зверев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры
РИА Новости: средняя стоимость красной икры составила 9 365 рублей за килограмм
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в конечную стоимость икры в магазине также закладывается фасовка, транспортные расходы и торговая наценка, сообщил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берет", - сказал Зверев
.
По данным Росстата
, средняя стоимость красной икры в России
в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что вблизи минимумов с декабря прошлого года.
По словам главы ВАРПЭ, мы возвращаемся к справедливой цене на красную икру, которая учитывает производственные издержки и необходимость сохранности запаса. "В начале нулевых из-за масштабного браконьерского промысла, отсутствия прослеживаемости товарных потоков, широкого использования в расчетах фирм-однодневок и ухода от НДС цены на красную икру были искусственно снижены", - напомнил он.
«
"В 2015-2018 годах браконьерская икра, поставляемая по "серым схемам" и зачастую невысокого качества, была на четверть дешевле легальной и качественной, и эти искаженные ценовые координаты впечатались в общественное восприятие как эталон, как неизбежность "дешевой" икры навсегда. Громадный объем "левой" икры по "левым" ценам сломал рынок", - пояснил Зверев.
"Когда контур контроля был налажен, резкое возвращение цен на уровень, обусловленный растущими производственными издержками и соразмерный легальному вылову, вызвало шок, а "фантомные боли" людей по "дешевой икре" используют мошенники", - заключил глава ВАРПЭ.