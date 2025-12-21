Рейтинг@Mail.ru
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры
07:55 21.12.2025 (обновлено: 10:07 21.12.2025)
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры - РИА Новости, 21.12.2025
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры
Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в конечную стоимость икры в магазине также закладывается... РИА Новости, 21.12.2025
россия, герман зверев, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Герман Зверев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в конечную стоимость икры в магазине также закладывается фасовка, транспортные расходы и торговая наценка, сообщил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берет", - сказал Зверев.
По данным Росстата, средняя стоимость красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что вблизи минимумов с декабря прошлого года.
По словам главы ВАРПЭ, мы возвращаемся к справедливой цене на красную икру, которая учитывает производственные издержки и необходимость сохранности запаса. "В начале нулевых из-за масштабного браконьерского промысла, отсутствия прослеживаемости товарных потоков, широкого использования в расчетах фирм-однодневок и ухода от НДС цены на красную икру были искусственно снижены", - напомнил он.
«
"В 2015-2018 годах браконьерская икра, поставляемая по "серым схемам" и зачастую невысокого качества, была на четверть дешевле легальной и качественной, и эти искаженные ценовые координаты впечатались в общественное восприятие как эталон, как неизбежность "дешевой" икры навсегда. Громадный объем "левой" икры по "левым" ценам сломал рынок", - пояснил Зверев.
"Когда контур контроля был налажен, резкое возвращение цен на уровень, обусловленный растущими производственными издержками и соразмерный легальному вылову, вызвало шок, а "фантомные боли" людей по "дешевой икре" используют мошенники", - заключил глава ВАРПЭ.
Россия, Герман Зверев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
 
 
