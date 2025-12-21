https://ria.ru/20251221/ikra-2063586864.html
В России за год выявили свыше пяти тонн фальсифицированной черной икры
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Благодаря маркировке в России за год выявили свыше 5 тонн черной икры с признаками фальсификата, или 6% от официального производства деликатеса в стране, сообщил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
в год производится немногим более 80 тонн черной икры. С сентября 2024 по ноябрь 2025 года благодаря обязательной цифровой маркировке выявлено более 5 тонн черной икры неизвестного происхождения - почти 6% от официального производства", - заявил РИА Новости Зверев
Глава ВАРПЭ напомнил, что с 1 октября 2025 года в России начал работать разрешительный режим, в рамках которого на кассах магазинов блокируют икру с выявленными нарушениями в маркировке.
"За первые два месяца блокировано 113 тысяч попыток продажи черной и красной икры с разными нарушениями и признаками контрафакта", - сказал Зверев.
"Основной объем - это красная икра, заблокировано почти 105 тысяч попыток ее продажи. Причем в 54% случаев - подозрение на контрафакт, 16% - нарушения в работе производителей и 15% - "просрочка". Это очень большой объем, он сопоставим с объемом легальной икры, которая была реализована без нарушений", - добавил он.