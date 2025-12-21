Рейтинг@Mail.ru
15:07 21.12.2025 (обновлено: 16:48 21.12.2025)
Эксперт предположил, когда автономные ИИ-агенты станут привычным явлением
технологии, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)
Эксперт предположил, когда автономные ИИ-агенты станут привычным явлением

РИА Новости: автономные ИИ-агенты могут стать привычным явлением через пару лет

© РИА Новости / Юлия ТроицкаяОснователь и главный специалист по ии в I3Mation и главный специалист по стратегии и управлению в области ии в Halliburton Джеймс Сэйлс
Основатель и главный специалист по ии в I3Mation и главный специалист по стратегии и управлению в области ии в Halliburton Джеймс Сэйлс - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Основатель и главный специалист по ии в I3Mation и главный специалист по стратегии и управлению в области ии в Halliburton Джеймс Сэйлс. Архивное фото
ДОХА, 21 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сверхинтеллектуальные машины, для контроля за которыми не нужен человек, могут стать привычным явлением уже через несколько лет, высказал мнение РИА Новости глава американской компании по оказанию услуг в сфере ИИ I3Mation, автор книги "Принципы управления ИИ и моделью риска" Джеймс Сейлз.
"Мы начали в 90-х годах прошлого века с простенького искусственного интеллекта. Помните, виртуального помощника "хей, Сири". В 2023 году мы перешли к Google Gemini, Chat GPT, сейчас мы на стадии автономных интеллектуальных систем, цифрового персонала - ИИ-агентов. Мы останемся в этом состоянии, возможно, еще год-два, а потом мы совсем не будем нуждаться в человеке. Каждые полгода появляется что-то новое, каждый месяц обновляются нейросети, подобные Сhat GPT", - заметил он. Однако при этом Сейлз считает, что скорость развития ИИ зависит от степени доверия к нему человека.
По словам ИИ-эксперта, цифровые люди, агенты ИИ, обладают целым рядом преимуществ по сравнению с обычными людьми, у них нет эмоций, они не требуют оплаты, работают каждый день и не ходят на перекуры, у них нет никакой другой ответственности, кроме работы, но их приходится отключать, если они начинают галлюцинировать, быть предвзятыми, путать данные.
"Создавая искусственный интеллект, мы должны действительно убедиться, что он выдает точную информацию, его поведение соответствует этическим нормам, и он хорошо управляется, чтобы нашим технологиям доверяли. Тогда его будут больше использовать, и таким образом будет происходить переход от способного создавать новые идеи генеративного ИИ к сверхинтеллекту, превышающему способности человека. Только один путь дойти до сверхинтеллекта - добиться доверия к нему", - пояснил Сейлз.
ТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
