Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман - РИА Новости, 21.12.2025
10:26 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/grusman-2063615622.html
Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман
ссср
общество
россия
владимир грусман (историк)
ссср, общество, россия, владимир грусман (историк)
СССР, Общество, Россия, Владимир Грусман (историк)
© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Грусман
Владимир Грусман - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Грусман. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Скончался бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, сообщили РИА Новости в музее.
"Скончался Владимир Моисеевич Грусман", - сообщила собеседница агентства.
Владимир Грусман - историк, философ, музеевед, доктор педагогических наук. Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. В 1974–1991 годы был старшим научным сотрудником Государственного музея этнографии народов СССР, в 1991–1999 годы – заместитель директора по общим вопросам. В 1999–2019 годы был директором Российского этнографического музея, в 2019–2020 годы – советник директора.
 
