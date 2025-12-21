https://ria.ru/20251221/grusman-2063615622.html
Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман
Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман - РИА Новости, 21.12.2025
Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман
Скончался бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, сообщили РИА Новости в музее. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T10:26:00+03:00
2025-12-21T10:26:00+03:00
2025-12-21T10:26:00+03:00
ссср
общество
россия
владимир грусман (историк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063615452_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_ee47747f771926eefdae1e5cee22d9a4.jpg
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063615452_263:0:1878:1211_1920x0_80_0_0_5b5da39c4c08d2795fef63b187893c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, общество, россия, владимир грусман (историк)
СССР, Общество, Россия, Владимир Грусман (историк)
Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман
РИА Новости: умер историк и философ Владимир Грусман