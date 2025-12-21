https://ria.ru/20251221/gripp-2063591906.html
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом - РИА Новости, 21.12.2025
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T04:30:00+03:00
2025-12-21T04:30:00+03:00
2025-12-21T04:30:00+03:00
здоровье - общество
россия
елена малинникова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/72/1529477285_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_324cebb773424216cf43b776e826cea7.jpg
https://ria.ru/20251219/gripp-2063080340.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/72/1529477285_112:0:1445:1000_1920x0_80_0_0_2f5e7d2772cbf291709830b1a4ebc3c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, елена малинникова, общество
Здоровье - Общество, Россия, Елена Малинникова, Общество
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом
РИА Новости: россияне болеют гонконгским гриппом в легкой и среднетяжелой форме
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Сегодня отмечается рост заболеваемости гриппом за счет гриппа А, так называемого гонконгского гриппа H3N2 ... Я могу сказать, что по клинике наблюдаются в основном заболевания легкой и средне-тяжелой формы", - рассказала Малинникова
.
Она уточнила, что гонконгский грипп известен с 1968 года, он циркулирует достаточно давно. По эпидемиологическим законам развития в этом вирусе уже должны были произойти некие антигенные сдвиги, которые могут привести к серьезным изменениям.