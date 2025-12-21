Рейтинг@Mail.ru
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом - РИА Новости, 21.12.2025
04:30 21.12.2025
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом - РИА Новости, 21.12.2025
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена... РИА Новости, 21.12.2025
здоровье - общество, россия, елена малинникова, общество
Здоровье - Общество, Россия, Елена Малинникова, Общество
Инфекционист рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом

РИА Новости: россияне болеют гонконгским гриппом в легкой и среднетяжелой форме

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Сегодня отмечается рост заболеваемости гриппом за счет гриппа А, так называемого гонконгского гриппа H3N2 ... Я могу сказать, что по клинике наблюдаются в основном заболевания легкой и средне-тяжелой формы", - рассказала Малинникова.
Она уточнила, что гонконгский грипп известен с 1968 года, он циркулирует достаточно давно. По эпидемиологическим законам развития в этом вирусе уже должны были произойти некие антигенные сдвиги, которые могут привести к серьезным изменениям.
Ребенок в медицинской маске в школе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп
19 декабря, 01:47
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
