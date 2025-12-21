Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали гибель девочки при атаке ВСУ на Севастополь
17:58 21.12.2025
В Госдуме прокомментировали гибель девочки при атаке ВСУ на Севастополь
В Госдуме прокомментировали гибель девочки при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 21.12.2025
В Госдуме прокомментировали гибель девочки при атаке ВСУ на Севастополь
ВСУ при воздушной атаке на Севастополь целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над жилыми районами и парками, ставя под угрозу жизни мирных граждан, заявил РИА Новости, 21.12.2025
В Госдуме прокомментировали гибель девочки при атаке ВСУ на Севастополь

Депутат Белик: ВСУ целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над городами

Город Севастополь на черноморском побережье Крымского полуострова. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. ВСУ при воздушной атаке на Севастополь целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над жилыми районами и парками, ставя под угрозу жизни мирных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев заявил, что девочка из Севастополя, которая получила ранение при атаке украинских БПЛА 30 ноября и была отправлена на лечение в Москву, умерла в столичной больнице.
«

"Убийство девочки - это показатель бесчеловечности киевского режима и бесчеловечного способа ведения войны. Они целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над парками и жилыми районами", - сказал Белик.

По его словам, весь город скорбит о гибели девочки, которая стала жертвой украинской воздушной атаки.
"Киевский режим прекрасно знает, что атаки на город ставят под угрозу жизни мирных жителей. И тем не менее продолжают это делать. Но эти военные преступники без сомнения ответят за свои деяния", - сказал депутат.
