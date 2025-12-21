В Госдуме прокомментировали гибель девочки при атаке ВСУ на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. ВСУ при воздушной атаке на Севастополь целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над жилыми районами и парками, ставя под угрозу жизни мирных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Убийство девочки - это показатель бесчеловечности киевского режима и бесчеловечного способа ведения войны. Они целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над парками и жилыми районами", - сказал Белик .

По его словам, весь город скорбит о гибели девочки, которая стала жертвой украинской воздушной атаки.

"Киевский режим прекрасно знает, что атаки на город ставят под угрозу жизни мирных жителей. И тем не менее продолжают это делать. Но эти военные преступники без сомнения ответят за свои деяния", - сказал депутат.