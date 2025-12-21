https://ria.ru/20251221/gosduma-2063673257.html
В Госдуме прокомментировали гибель девочки при атаке ВСУ на Севастополь
ВСУ при воздушной атаке на Севастополь целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над жилыми районами и парками, ставя под угрозу жизни мирных граждан, заявил РИА Новости, 21.12.2025
Депутат Белик: ВСУ целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над городами
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. ВСУ при воздушной атаке на Севастополь целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над жилыми районами и парками, ставя под угрозу жизни мирных граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев
заявил, что девочка из Севастополя
, которая получила ранение при атаке украинских БПЛА 30 ноября и была отправлена на лечение в Москву
, умерла в столичной больнице.
«
"Убийство девочки - это показатель бесчеловечности киевского режима и бесчеловечного способа ведения войны. Они целенаправленно выбирают маршрут полета БПЛА над парками и жилыми районами", - сказал Белик.
По его словам, весь город скорбит о гибели девочки, которая стала жертвой украинской воздушной атаки.
"Киевский режим прекрасно знает, что атаки на город ставят под угрозу жизни мирных жителей. И тем не менее продолжают это делать. Но эти военные преступники без сомнения ответят за свои деяния", - сказал депутат.