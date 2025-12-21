Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе
14:34 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/gosduma-2063643020.html
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе - РИА Новости, 21.12.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе
Ответственность за гибель ребенка в Севастополе при атаке ВСУ на город лежит лично на Владимире Зеленском, наказание неминуемо, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:34:00+03:00
2025-12-21T14:34:00+03:00
севастополь
россия
москва
владимир зеленский
михаил шеремет
михаил развожаев
вооруженные силы украины
госдума рф
севастополь
россия
москва
севастополь, россия, москва, владимир зеленский, михаил шеремет, михаил развожаев, вооруженные силы украины, госдума рф
Севастополь, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе

Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку транспортировали на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Ответственность за гибель ребенка в Севастополе при атаке ВСУ на город лежит лично на Владимире Зеленском, наказание неминуемо, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев заявил, что девочка из Севастополя, которая получила ранение при атаке украинских БПЛА 30 ноября и была отправлена на лечение в Москву, умерла в столичной больнице.
"Попытка киевского режима ударить по мирным городам России – террористический акт. Ответственность за гибель девочки в Севастополе лежит лично на Зеленском, его националистской банде, а также европейских покровителях", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский и его бандформирования обязательно ответит за все преступления против России.
"Наказание будет неминуемо и неотвратимо", - сказал депутат.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала