https://ria.ru/20251221/gosduma-2063643020.html
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе - РИА Новости, 21.12.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе
Ответственность за гибель ребенка в Севастополе при атаке ВСУ на город лежит лично на Владимире Зеленском, наказание неминуемо, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:34:00+03:00
2025-12-21T14:34:00+03:00
2025-12-21T14:34:00+03:00
севастополь
россия
москва
владимир зеленский
михаил шеремет
михаил развожаев
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060298730_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_34659062b8a4bd146bac326aa77aa51e.jpg
https://ria.ru/20251221/dmitruk-2063610186.html
севастополь
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060298730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bf79ab6418bd835d45118a5617d0d3bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, москва, владимир зеленский, михаил шеремет, михаил развожаев, вооруженные силы украины, госдума рф
Севастополь, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме обвинили Зеленского в гибели ребенка в Севастополе
РИА Новости: Шеремет обвинил Зеленского в гибели девочки в Севастополе