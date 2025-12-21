СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Ответственность за гибель ребенка в Севастополе при атаке ВСУ на город лежит лично на Владимире Зеленском, наказание неминуемо, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.