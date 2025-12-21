В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается на сайте Госдумы.

"На следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование.

Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина , совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента.