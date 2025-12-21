Рейтинг@Mail.ru
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 21.12.2025 (обновлено: 12:14 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/gosduma-2063626131.html
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО - РИА Новости, 21.12.2025
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:04:00+03:00
2025-12-21T12:14:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20251203/gosduma-2059483201.html
https://ria.ru/20251027/gosduma-2051020776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО

В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается на сайте Госдумы.
"На следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в сообщении.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ГД приняла закон о праве бойцов СВО на повторное обучение в колледжах
3 декабря, 12:45
Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование.
Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента.
Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО
27 октября, 19:02
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала