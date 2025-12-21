https://ria.ru/20251221/gosduma-2063626131.html
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО - РИА Новости, 21.12.2025
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:04:00+03:00
2025-12-21T12:04:00+03:00
2025-12-21T12:14:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20251203/gosduma-2059483201.html
https://ria.ru/20251027/gosduma-2051020776.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается
на сайте Госдумы.
"На следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование.
Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина
, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента.
Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.