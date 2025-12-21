Рейтинг@Mail.ru
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 21.12.2025 (обновлено: 14:10 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/gorlovka-2063610517.html
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 21.12.2025
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T09:24:00+03:00
2025-12-21T14:10:00+03:00
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063639472_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_69569701d08996718fb76fe7ae229de1.jpg
https://ria.ru/20251219/vsu-2063442817.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063639472_92:0:1052:720_1920x0_80_0_0_1c447638c2447da38d3935b2929492c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница

В Горловке при атаке ВСУ пострадала женщина

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки ВСУ в жилом массиве "Солнечный" в Горловке
Последствия атаки ВСУ в жилом массиве Солнечный в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки ВСУ в жилом массиве "Солнечный" в Горловке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
«

"В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Солнечный" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
ВСУ повредили школу и ясли в Горловке
19 декабря, 22:49
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала