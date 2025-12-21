https://ria.ru/20251221/gorlovka-2063610517.html
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница - РИА Новости, 21.12.2025
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.12.2025
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
горловка
донецкая народная республика
донецк
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница
В Горловке при атаке ВСУ пострадала женщина