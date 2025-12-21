Рейтинг@Mail.ru
Google и Apple не рекомендуют некоторым сотрудникам покидать США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/google-2063588663.html
Google и Apple не рекомендуют некоторым сотрудникам покидать США, пишут СМИ
Google и Apple не рекомендуют некоторым сотрудникам покидать США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2025
Google и Apple не рекомендуют некоторым сотрудникам покидать США, пишут СМИ
Американские технологические компании Google и Apple не рекомендуют своим сотрудникам с трудовой визой выезжать из США, сообщает издание Business Insider со... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T03:16:00+03:00
2025-12-21T03:16:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
google
apple
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147414/30/1474143055_0:155:5184:3071_1920x0_80_0_0_2622c25a9261b15bca9eb082c3e75185.jpg
https://ria.ru/20250315/ssha-2005141712.html
https://ria.ru/20250804/ssha-2033362450.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147414/30/1474143055_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_11a8d46a865fa416f995c33f6a83744b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, google, apple, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Google, Apple, NBC
Google и Apple не рекомендуют некоторым сотрудникам покидать США, пишут СМИ

Business Insider: Google и Apple советуют не уезжать работникам с трудовой визой

© AP Photo / Marcio Jose SanchezЛоготип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американские технологические компании Google и Apple не рекомендуют своим сотрудникам с трудовой визой выезжать из США, сообщает издание Business Insider со ссылкой на внутренние письма.
"Google и Apple советуют некоторым сотрудникам с (трудовыми - ред.) визами не выезжать за пределы США в связи с задержками в посольствах... Внешние юридические консультанты обеих компаний направили электронные письма, в которых советуют сотрудникам, которым требуются штампы в визах для повторного въезда в США, не покидать страну, потому что оформление виз занимает больше времени, чем обычно", - говорится в публикации издания со ссылкой на письма для сотрудников.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
СМИ: США могут резко ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию
15 марта, 04:04
Как отмечает Business Insider, задержки вызваны введением требования проверки социальных сетей для ряда категорий въезжающих в США.
На прошлой неделе телеканал NBC со ссылкой на документ погранично-таможенной службы США сообщал, что власти США планируют запрашивать данные социальных сетей за последние пять лет у иностранных туристов, желающих получить разрешение на въезд в страну. Телеканал также уточнял, что погранично-таможенная служба будет собирать номера телефонов и адреса электронной почты заявителей, которые использовались ими за последние пять лет, а также подробную информацию о ближайших родственниках, включая их имена, даты рождения и места проживания.
В ноябре администрация президента США Дональда Трампа дала указание сотрудникам визового отдела рассматривать диабет и другие хронические заболевания, такие как болезни сердца, рак и ожирение, как основания для отказа иностранцам в выдаче виз в Соединенные Штаты. Согласно публикации газеты Washington Post, руководство госдепартамента США также предписывает сотрудникам визового отдела отказывать заявителям во въезде в США по нескольким новым причинам, включая достижение пенсионного возраста, наличие пожилых родителей, а также иждивенцев с "особыми потребностями" или инвалидностью.
Ранее погранично-таможенная служба США опубликовала данные, из которых следует, что в США за последний год провели рекордное число досмотров телефонов и электронных устройств иностранцев, въезжавших в страну.
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
США запускают пилотную программу выдачи виз под залог
4 августа, 22:29
 
В миреСШАДональд ТрампGoogleAppleNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала