Google и Apple не рекомендуют некоторым сотрудникам покидать США, пишут СМИ

Как отмечает Business Insider, задержки вызваны введением требования проверки социальных сетей для ряда категорий въезжающих в США.

Ранее погранично-таможенная служба США опубликовала данные, из которых следует, что в США за последний год провели рекордное число досмотров телефонов и электронных устройств иностранцев, въезжавших в страну.