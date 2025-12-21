Google и Apple не рекомендуют некоторым сотрудникам покидать США, пишут СМИ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американские технологические компании Google и Apple не рекомендуют своим сотрудникам с трудовой визой выезжать из США, сообщает издание Business Insider со ссылкой на внутренние письма.
"Google и Apple советуют некоторым сотрудникам с (трудовыми - ред.) визами не выезжать за пределы США в связи с задержками в посольствах... Внешние юридические консультанты обеих компаний направили электронные письма, в которых советуют сотрудникам, которым требуются штампы в визах для повторного въезда в США, не покидать страну, потому что оформление виз занимает больше времени, чем обычно", - говорится в публикации издания со ссылкой на письма для сотрудников.
Как отмечает Business Insider, задержки вызваны введением требования проверки социальных сетей для ряда категорий въезжающих в США.
На прошлой неделе телеканал NBC со ссылкой на документ погранично-таможенной службы США сообщал, что власти США планируют запрашивать данные социальных сетей за последние пять лет у иностранных туристов, желающих получить разрешение на въезд в страну. Телеканал также уточнял, что погранично-таможенная служба будет собирать номера телефонов и адреса электронной почты заявителей, которые использовались ими за последние пять лет, а также подробную информацию о ближайших родственниках, включая их имена, даты рождения и места проживания.
В ноябре администрация президента США Дональда Трампа дала указание сотрудникам визового отдела рассматривать диабет и другие хронические заболевания, такие как болезни сердца, рак и ожирение, как основания для отказа иностранцам в выдаче виз в Соединенные Штаты. Согласно публикации газеты Washington Post, руководство госдепартамента США также предписывает сотрудникам визового отдела отказывать заявителям во въезде в США по нескольким новым причинам, включая достижение пенсионного возраста, наличие пожилых родителей, а также иждивенцев с "особыми потребностями" или инвалидностью.
Ранее погранично-таможенная служба США опубликовала данные, из которых следует, что в США за последний год провели рекордное число досмотров телефонов и электронных устройств иностранцев, въезжавших в страну.
