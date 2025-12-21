Рейтинг@Mail.ru
Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством - РИА Новости, 21.12.2025
03:30 21.12.2025 (обновлено: 03:31 21.12.2025)
Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством
Заморозка российских активов на Западе - это воровство, об этом делегация РФ говорила на встрече шерп G20 в Вашингтоне, сказала в интервью РИА Новости шерпа... РИА Новости, 21.12.2025
Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством

Логотип G20
© РИА Новости / Илья Питалев
Логотип G20. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Заморозка российских активов на Западе - это воровство, об этом делегация РФ говорила на встрече шерп G20 в Вашингтоне, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Мы как российская делегация поднимали этот вопрос", - сообщила Лукаш.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
Вчера, 18:58
Она назвала заморозку российских активов "воровством чистой воды".
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
19 декабря, 14:02
 
