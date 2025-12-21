Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Заморозка российских активов на Западе - это воровство, об этом делегация РФ говорила на встрече шерп G20 в Вашингтоне, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.