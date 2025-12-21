Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Заморозка российских активов на Западе - это воровство, об этом делегация РФ говорила на встрече шерп G20 в Вашингтоне, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Мы как российская делегация поднимали этот вопрос", - сообщила Лукаш.
Она назвала заморозку российских активов "воровством чистой воды".
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
