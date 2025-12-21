Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за календарный год
Футбол
 
01:20 21.12.2025
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за календарный год
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за календарный год - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за календарный год
Мадридский "Реал" одержал победу над "Севильей" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
/20250917/futbol-2042359882.html
спорт, мадрид, джуд беллингем, криштиану роналду, килиан мбаппе, реал мадрид, севилья, чемпионат испании по футболу, барселона
Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за календарный год

"Реал" обыграл "Севилью" в матче Ла Лиги, Мбаппе повторил рекорд Роналду

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мадридский "Реал" одержал победу над "Севильей" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Джуд Беллингем (38-я минута) и Килиан Мбаппе (86, с пенальти). Французский нападающий повторил клубный рекорд Криштиану Роналду по числу голов за календарный год (59).
Защитник "Севильи" Маркан получил вторую желтую карточку на 68-й минуте и был удален.
"Реал", набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Команда Хаби Алонсо отстает на одно очко от лидирующей "Барселоны" (43), у которой есть матч в запасе. "Севилья" (20) располагается на девятой строчке.
В следующем туре "Реал" 4 января примет "Бетис", "Севилья" в тот же день дома встретится с "Леванте".
В другом матче "Осасуна" дома разгромила "Алавес" со счетом 3:0.
