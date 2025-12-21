Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов за календарный год

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мадридский "Реал" одержал победу над "Севильей" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Джуд Беллингем (38-я минута) и Килиан Мбаппе (86, с пенальти). Французский нападающий повторил клубный рекорд Криштиану Роналду по числу голов за календарный год (59).
20 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
38’ • Джуд Беллингем
(Родриго)
86’ • Килиан Мбаппе (П)
Защитник "Севильи" Маркан получил вторую желтую карточку на 68-й минуте и был удален.
"Реал", набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Команда Хаби Алонсо отстает на одно очко от лидирующей "Барселоны" (43), у которой есть матч в запасе. "Севилья" (20) располагается на девятой строчке.
