Страны ЕС могут потребовать исключить их из кредитования Киева, пишет FT

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Некоторые европейские страны вслед за Венгрией, Словакией и Чехией могут потребовать исключить их из программы по обеспечению кредита на 90 миллиардов евро от ЕС для Украины, утверждает редакционная коллегия издания Financial Times.
"Выпуск единого долгового обязательства ЕС - это более простой способ помочь Украине, чем использование российских активов. Но у этого есть и недостатки... Венгрия, Словакия и Чехия, которые выступают против дополнительной помощи Украине, согласились на это в обмен на исключение их (из обеспечения кредита - ред.). Другие страны могут потребовать такого же в будущем", - говорится в материале газеты.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.