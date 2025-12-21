Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС могут потребовать исключить их из кредитования Киева, пишет FT - РИА Новости, 21.12.2025
21:21 21.12.2025
Страны ЕС могут потребовать исключить их из кредитования Киева, пишет FT
в мире
украина
венгрия
словакия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
украина
венгрия
словакия
в мире, украина, венгрия, словакия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Некоторые европейские страны вслед за Венгрией, Словакией и Чехией могут потребовать исключить их из программы по обеспечению кредита на 90 миллиардов евро от ЕС для Украины, утверждает редакционная коллегия издания Financial Times.
"Выпуск единого долгового обязательства ЕС - это более простой способ помочь Украине, чем использование российских активов. Но у этого есть и недостатки... Венгрия, Словакия и Чехия, которые выступают против дополнительной помощи Украине, согласились на это в обмен на исключение их (из обеспечения кредита - ред.). Другие страны могут потребовать такого же в будущем", - говорится в материале газеты.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС для плана США
Вчера, 20:27
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Журналист раскрыл, что произошло в ЕС из-за переговоров в Майами
Вчера, 10:00
 
