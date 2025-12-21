Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины
17:40 21.12.2025
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины - РИА Новости, 21.12.2025
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины
Бывший высокопоставленный политик ФРГ, в разные годы занимавший посты министра образования и науки, государственного министра в МИД и первого бургомистра... РИА Новости, 21.12.2025
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины

Экс-министр ФРГ не верит, что с нынешними властями Украины можно заключить мир

БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Бывший высокопоставленный политик ФРГ, в разные годы занимавший посты министра образования и науки, государственного министра в МИД и первого бургомистра Гамбурга Клаус фон Донаньи заявил, что не верит в возможность заключения прочного мира с нынешними националистическими властями Украины.
"Украина находится в положении, схожем с положением Германии после 1918 года", - сказал он в интервью швейцарской газете Die Neue Zürcher Zeitung, отвечая на вопрос о "реалистичном мирном сценарии" на Украине.
По словам политика, украинский национализм носит радикальный характер и вызывает серьезные опасения.
"В Германии такой национализм привел к подъему Гитлера. Я не думаю, что в настоящее время с людьми в Киеве можно заключить прочный мир", - заявил фон Донаньи.
Клаус фон Донаньи - один из ветеранов Социал-демократической партии Германии. Ранее он занимал посты министра образования и науки ФРГ (1972–1974), государственного министра в МИД ФРГ (1974–1981), а также первого бургомистра Гамбурга (1981–1988).
