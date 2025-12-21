https://ria.ru/20251221/frg-2063670761.html
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины - РИА Новости, 21.12.2025
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины
Бывший высокопоставленный политик ФРГ, в разные годы занимавший посты министра образования и науки, государственного министра в МИД и первого бургомистра... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T17:40:00+03:00
2025-12-21T17:40:00+03:00
2025-12-21T17:44:00+03:00
в мире
германия
гамбург (город)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
https://ria.ru/20251220/aktivy-2063554094.html
https://ria.ru/20251215/peregovory-2062232139.html
германия
гамбург (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гамбург (город), украина
В мире, Германия, Гамбург (город), Украина
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины
Экс-министр ФРГ не верит, что с нынешними властями Украины можно заключить мир