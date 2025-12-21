Рейтинг@Mail.ru
13:47 21.12.2025
Во Франции усилили охрану ферм для борьбы с кражами перед Рождеством
Во Франции усилили охрану ферм для борьбы с кражами перед Рождеством
в мире, франция
В мире, Франция
© Philippe HuguenСотрудники жандармерии во Франции
Сотрудники жандармерии во Франции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Philippe Huguen
Сотрудники жандармерии во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Жандармы в разных регионах Франции усилили охрану ферм с устрицами, улитками и утками для борьбы с кражами перед Рождеством, сообщает телеканал BFMTV.
Согласно материалу, с приближением праздников злоумышленники стремятся украсть у производителей такие зачастую дорогостоящие товары, как фуа-гра, утиные грудки, улитки и устрицы, чтобы затем перепродать их по выгодной цене.
"В этот период мы удваиваем бдительность, поскольку некоторые востребованные продукты оказываются уязвимыми. Мы активно развертываемся на всех территориях с привлечением более мощных сил за счет участия резервистов... Для наблюдения за (устричными - ред.) фермами наряду с жандармами на мотоциклах задействованы конные жандармы республиканской гвардии. На воде мы задействовали морскую бригаду", - заявил телеканалу представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар.
Как сообщает телеканал, в департаменте Марна на северо-востоке Франции одного из производителей улиток ранее ограбили примерно на 90 тысяч евро, а в департаменте Вьен на западе страны с фермы похитили 250 килограммов фуа-гра и утиных грудок.
Европейцы вынуждены экономить на подарках к Рождеству
Вчера, 06:24
 
