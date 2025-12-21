Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следствие считает, что обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области скрыли финансовые документы, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По делу арестован бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, вину он не признает. Под стражей помимо него находится его сын и гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко, а также директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

"Особая сложность уголовного дела связана... с тщательно спланированной схемой совершения преступления, а также конспирацией соучастниками своих преступных действий под видом гражданско-правовых отношений, принятыми ими мерами по сокрытию финансовой документации", - приводятся в документе доводы следствия.

Там отмечается, что по делу назначены трудоемкие экспертизы, а многочисленные оперативно-розыскных мероприятия и следственные действия проводятся на территории различных регионов Российской Федерации.

Ущерб по делу оценивается в 818 миллионов рублей.