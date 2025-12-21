https://ria.ru/20251221/fortifikatsii-2063603602.html
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области - РИА Новости, 21.12.2025
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области
Следствие считает, что обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области скрыли финансовые РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T08:27:00+03:00
2025-12-21T08:27:00+03:00
2025-12-21T08:27:00+03:00
происшествия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
https://ria.ru/20250720/delo-2030229848.html
https://ria.ru/20251221/sledstvie-2063593771.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области
РИА Новости: фигуранты дела о брянских фортификациях скрыли финансовые документы
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Следствие считает, что обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области скрыли финансовые документы, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По делу арестован бывший вице-губернатор Брянской области
Николай Симоненко, вину он не признает. Под стражей помимо него находится его сын и гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко, а также директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.
"Особая сложность уголовного дела связана... с тщательно спланированной схемой совершения преступления, а также конспирацией соучастниками своих преступных действий под видом гражданско-правовых отношений, принятыми ими мерами по сокрытию финансовой документации", - приводятся в документе доводы следствия.
Там отмечается, что по делу назначены трудоемкие экспертизы, а многочисленные оперативно-розыскных мероприятия и следственные действия проводятся на территории различных регионов Российской Федерации.
Ущерб по делу оценивается в 818 миллионов рублей.
В сентябре Симоненко был уволен с поста вице-губернатора Брянской области в связи с истечением срока полномочий, указано на сайте регионального правительства.