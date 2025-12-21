https://ria.ru/20251221/fernandesh-2063715258.html
Футболист "МЮ" Фернандеш пропустит несколько игр из-за травмы
Футболист "МЮ" Фернандеш пропустит несколько игр из-за травмы - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Футболист "МЮ" Фернандеш пропустит несколько игр из-за травмы
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выбыл из строя из-за травмы, заявил главный тренер футбольного клуба Рубен Аморим. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T23:57:00+03:00
2025-12-21T23:57:00+03:00
2025-12-21T23:57:00+03:00
футбол
спорт
бруну фернандеш
рубен аморим
манчестер юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868861126_0:85:1638:1007_1920x0_80_0_0_47683f470340c3af482770e358954ba4.jpg
/20251216/yunayted-2062408686.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868861126_0:0:1638:1230_1920x0_80_0_0_e23fe7045cb54e1cc019e45321bb0bc2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бруну фернандеш, рубен аморим, манчестер юнайтед
Футбол, Спорт, Бруну Фернандеш, Рубен Аморим, Манчестер Юнайтед
Футболист "МЮ" Фернандеш пропустит несколько игр из-за травмы
Тренер «МЮ» Аморим: Фернандеш выбыл из строя из-за травмы