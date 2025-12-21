Рейтинг@Mail.ru
Футболист "МЮ" Фернандеш пропустит несколько игр из-за травмы
Футбол
 
23:57 21.12.2025
Футболист "МЮ" Фернандеш пропустит несколько игр из-за травмы
Футболист "МЮ" Фернандеш пропустит несколько игр из-за травмы
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выбыл из строя из-за травмы, заявил главный тренер футбольного клуба Рубен Аморим. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
/20251216/yunayted-2062408686.html
Футбол
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выбыл из строя из-за травмы, заявил главный тренер футбольного клуба Рубен Аморим.
В воскресенье "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях "Астон Вилле" в матче 17-го тура чемпионата Англии. Португальский полузащитник был заменен в перерыве из-за травмы.
"Речь о повреждении мягких тканей, так что ему потребуется время на восстановление. Увидим. Думаю, он пропустит несколько игр, но он умеет быстро восстанавливаться", - приводит слова Аморима Sky Sports.
Фернандешу 31 год, в текущем сезоне капитан манкунианцев отметил пятью голами в 18 матчах во всех турнирах.
