На Западе признали тяжелую правду о коллапсе на Украине - РИА Новости, 21.12.2025
17:06 21.12.2025 (обновлено: 17:11 21.12.2025)
На Западе признали тяжелую правду о коллапсе на Украине
На Западе признали тяжелую правду о коллапсе на Украине
Действия западных политиков способствуют коллапсу на Украине, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 21.12.2025
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Действия западных политиков способствуют коллапсу на Украине, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Никто не внес больший вклад в крах Украины, чем те люди на Западе, которые в течение последних трех с половиной лет саботировали дипломатию и оказывали давление на страну", — написал он.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине
Журналист отметил, что Киев побудили вступить в заведомо проигрышный конфликт "до последнего украинца", так как это отвечало западным экономическим и геополитическим интересам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе указали на важную деталь во время выступления Путина
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковВасилий НебензяООНВладимир Путин
 
 
