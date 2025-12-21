МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Действия западных политиков способствуют коллапсу на Украине, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Никто не внес больший вклад в крах Украины, чем те люди на Западе, которые в течение последних трех с половиной лет саботировали дипломатию и оказывали давление на страну", — написал он.
Журналист отметил, что Киев побудили вступить в заведомо проигрышный конфликт "до последнего украинца", так как это отвечало западным экономическим и геополитическим интересам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.