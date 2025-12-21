Рейтинг@Mail.ru
07:50 21.12.2025
Европейские патриоты настроены больше против ЕС, заявил сербский журналист
ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Европейские патриоты настроены против Евросоюза больше, чем против России, заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита на Донбасс.
"Патриоты в Европе намного больше против Брюсселя, чем против Москвы, так что из этого (возможной отправки войск стран ЕС – ред.) не может выйти ничего. Конечно, они попытаются осуществить свои интересы, но отправить армию – у ЕС нет армии", – сказал Бойич.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
