Европейские патриоты настроены больше против ЕС, заявил сербский журналист
Европейские патриоты настроены против Евросоюза больше, чем против России, заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита на Донбасс. РИА Новости, 21.12.2025
Европейские патриоты настроены больше против ЕС, заявил сербский журналист
