Европа не смогла повлиять на мирные переговоры по Украине, считает аналитик

"Вместо попыток формировать и направлять переговорный трек европейские государства предпочли позицию наблюдателя. В результате влияние Европы свелось к принятию целей США и сдерживанию наиболее проблемных инициатив, включая предложения о масштабных территориальных уступках в Донбассе", - говорится в статье аналитика, опубликованной турецким государственным агентством Anadolu.

Ранее Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от Европы самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания относительно конфликта на Украине.