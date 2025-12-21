Европа не смогла повлиять на мирные переговоры по Украине, считает аналитик

АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах по Украине, инициированных США, заняв скорее выжидательную позицию и ориентируясь на развитие событий, считает политический аналитик Европейского политического центра (EPC) Юрай Майцин.
Европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. Западные политики выработали два сценария потенциального выхода США из конфликта на Украине, оба из которых фатальны для Европы, сообщило ранее агентство Блумберг.
Аналитик напомнил, что с момента начала конфликта между Россией и Украиной европейские страны оказали Киеву беспрецедентную военную и дипломатическую поддержку.
По ряду направлений вклад Европы, как отмечает аналитик, даже превзошёл помощь со стороны США. Тем не менее, несмотря на это, Европа не смогла стать ключевым участником мирного процесса, который ведётся под эгидой Вашингтона.
"Вместо попыток формировать и направлять переговорный трек европейские государства предпочли позицию наблюдателя. В результате влияние Европы свелось к принятию целей США и сдерживанию наиболее проблемных инициатив, включая предложения о масштабных территориальных уступках в Донбассе", - говорится в статье аналитика, опубликованной турецким государственным агентством Anadolu.
Ранее Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от Европы самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания относительно конфликта на Украине.