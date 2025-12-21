Европа предлагает России капитулировать, заявил и. о. постпреда при ОБСЕ

И. о. постпреда уточнил, что западные элиты продвигают тезис, согласно которому Украину рассматривают как форпост Европы на ее восточных рубежах, призванный сдерживать "восточные русские орды".

Путин также отмечал, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если те вдруг начнут боевые действия, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.