Европа предлагает России капитулировать, заявил и. о. постпреда при ОБСЕ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 21.12.2025 (обновлено: 11:08 21.12.2025)
Европа предлагает России капитулировать, заявил и. о. постпреда при ОБСЕ
Коллективная Европа в ОБСЕ предлагает России капитулировать, заявил РИА Новости и. о. постпреда при организации Максим Буякевич. РИА Новости, 21.12.2025
https://ria.ru/20251215/evropa-2062124350.html
https://ria.ru/20251218/voyna-2062782585.html
https://ria.ru/20251220/putin-2063423535.html
Европа предлагает России капитулировать, заявил и. о. постпреда при ОБСЕ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
ВЕНА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Коллективная Европа в ОБСЕ предлагает России капитулировать, заявил РИА Новости и. о. постпреда при организации Максим Буякевич.
По словам дипломата, сейчас на заседаниях по вопросам европейской безопасности США фактически молчат. Это связано с тем, что между Москвой и Вашингтоном идут переговоры. Роль модератора сюжетов, связанных с украинским конфликтом, взял на себя Лондон.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан
15 декабря, 13:35
"И что мы слышим? Исключительно "барабаны войны": "больше поддержки военному Киеву, больше денег, больше ресурсов". Никакого разговора о прекращении огня — за исключением требований к Москве о безусловном прекращении огня, отводе войск и так далее. По сути, коллективная Европа, за исключением венгров, под руководством Лондона предлагает России условия капитуляции и ничего больше. А это априори предполагает продолжение боевых действий. Европа не готова к миру. Она не хочет мира", — рассказал Буякевич.
И. о. постпреда уточнил, что западные элиты продвигают тезис, согласно которому Украину рассматривают как форпост Европы на ее восточных рубежах, призванный сдерживать "восточные русские орды".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
18 декабря, 08:00
"Из этой парадигмы они не выходят и выходить не готовы. И политический цикл в ОБСЕ мы завершаем, по сути, с теми же установками: война продолжается, Украина "сражается", западные страны продолжают закачивать в нее деньги и ресурсы", — добавил собеседник агентства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.
Путин также отмечал, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если те вдруг начнут боевые действия, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
20 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛондонМоскваОБСЕМаксим БуякевичВ миреРоссияЕвропаУкраинаНАТОВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
