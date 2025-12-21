Европейцы вынуждены экономить на подарках к Рождеству

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Европейские потребители в этом году будут вновь вынуждены затянуть пояса и экономить на рождественских подарках и самом праздновании. Многие планируют и вовсе отказаться от подарков. Всему виной - рост цен и снижение покупательной способности. О том, в каких странах Европы траты на Рождество станут скромнее, - в материале РИА Новости.
Названа стоимость новогоднего стола для одного россиянина
19 декабря, 02:53
Согласно исследованию итальянского сайта Facile.it и ассоциации потребителей Consumerismo No Profit, бюджет жителей Италии на покупки к празднику сократился почти на 20%. Около 3 миллионов итальянцев потратят на Рождество меньше из-за других семейных расходов, а многие подарки будут оплачены в рассрочку.
Всего же прогнозы предсказывают, что рождественские подарки обойдутся итальянцам в 8,7 миллиарда евро или 204 евро на душу населения. Сокращение расходов коснется и традиционного рождественского стола. В этом году жители Италии потратят на угощение в среднем по 64 евро. Общие расходы на это оцениваются в 2,7 миллиарда евро, при том что в 2024 году они составили 3,5 миллиарда евро.
О рождественской экономии свидетельствуют и проведенное в Австрии исследование консалтинговой компании Deloitte. По ее данным, высокая инфляция напрямую влияет на рождественские расходы. Примерно половина из 500 опрошенных потребителей отмечает снижение радости от праздничных покупок, а у 60% рост цен влияет на объем расходов. Почти половине опрошенных уже в течение года приходится откладывать деньги, чтобы позволить себе рождественские расходы. Траты австрийцев на подарки в этом году составят от 100 до 500 евро.
Согласно другому исследованию, опубликованному Институтом розницы, сбыта и маркетинга при Университете Линца (JKU), 15% австрийцев вообще собираются полностью отказаться от рождественских подарков, а около 30% опрошенных в этом году намерены сократить расходы на них.
Каждый девятый россиянин не собирается ничего дарить на Новый год
16 декабря, 03:49
В Великобритании, по данным анализа финансового портала thinkmoney, проведенного в начале декабря, Рождество обойдется в рекордную сумму. Среднестатистическая семья потратит в этот праздничный сезон 787 фунтов стерлингов, что на 87 фунтов больше, чем в прошлом году. При этом многие считают, что получают за эти деньги меньше, чем раньше. 30% опрошенных хотели бы и вовсе отменить или перенести Рождество. Кроме того, 25% респондентов заявили, что прибегнут к кредитам для покрытия рождественских расходов, а еще 14% воспользуются рассрочкой.
При этом многие вынуждены экономить на других статьях расходов, чтобы позволить себе праздник. По данным ноябрьского исследования компании MyVoucherCodes, 36% респондентов заявили, что будут меньше тратить на досуг, 34% планировали покупать меньше одежды, а 27% в этом году не поедут в рождественский отпуск.
Немало жителей Великобритании намерены сэкономить и на самом празднике. Согласно ноябрьским данным консалтинговой компании LV.com, более 13,5 миллионов взрослых британцев планируют сократить свои рождественские расходы в этом году "на фоне растущих цен и высокой стоимости жизни".
Экономия на Рождество ждет и жителей Германии. Агентство dpa со ссылкой на опрос компании YouGov передавало, что свыше 32% немцев намерены сократить по сравнению с прошлым годом свои расходы на рождественские подарки из-за выросших цен на услуги и товары. Почти каждый пятый при этом не может или не желает тратить деньги вовсе.
В Норвегии почти каждый пятый житель опасается, что у него не хватит денег на празднование Рождества в этом году, показал опрос норвежского филиала христианской благотворительной организации "Армия спасения". Среди норвежцев с детьми эти опасения разделяет почти каждый четвертый.
Как показал опрос, из-за нехватки финансов 41% норвежцев купят меньше праздничной одежды, 37% - меньше подарков взрослым, 30% будут меньше участвовать в культурных мероприятиях, 16% меньше потратят на праздничный стол, а 12% - на подарки детям.
В Греции почти четверть жителей (24%) планируют в 2025 году потратить меньше на покупки к Рождеству и Новому году, чем в прошлом году, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Ernst & Young Greece. Большинство респондентов (59%) планируют потратить столько же, 3% - вообще не собираются идти за покупками. Больше денег, чем в прошлом году, планируют потратить 13% участников исследования. При этом "цены остаются главным критерием в течение этого периода", отмечает издание.
Жители Словакии в этом году тоже будут отмечать Рождество скромнее обычного. По данным исследовательского агентства Focus, которое опросило около тысячи респондентов, словаки в 2025 году готовы потратить на подарки в среднем 216 евро, что на 17% меньше, чем в прошлом году. По данным издания, это самое большое снижение за последние 10 лет. По мнению главы агентства Focus Мартина Слосярика, словаки не стали менее щедрыми, сокращение бюджета на подарки связно с тем, что слабеет уверенность в завтрашнем дне. Чаще всего словаки на Рождество в качестве подарков будут покупать косметику, одежду, книги и игрушки.