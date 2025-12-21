Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик разведки раскритиковал планы "коалиции желающих"
04:21 21.12.2025
Экс-аналитик разведки раскритиковал планы "коалиции желающих"
Экс-аналитик разведки раскритиковал планы "коалиции желающих"
в мире
украина
россия
европа
кир стармер
эммануэль макрон
евросоюз
нато
украина
россия
европа
2025
украина, россия, европа, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Европа, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Экс-аналитик разведки раскритиковал планы "коалиции желающих"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Детали плана по "коалиции желающих", включая даже цель этого объединения, остаются неясными в Европе и по сей день, заявил РИА Новости бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.
Европе все еще есть сомнения насчет возможности успеха и насчет того, в чем могла бы заключаться такая миссия. Идет ли речь о мобилизации сил для защиты некой территории, или для противостояния Российской Федерации? Ничего из этого не ясно", - сказал собеседник агентства.
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД
При этом он отметил, что наблюдаются попытки убедить государства поучаствовать в этой "коалиции", и некоторые страны уже изъявили готовность к ней присоединиться.
"В первую очередь это страны ЕС "второго порядка", куда можно отнести Ирландию, Португалию, Хорватию и другие, которые нельзя назвать военными державами. Важно понимать, что есть стремление Франции и Германии продвигать эту "коалицию", но до сих пор они сами не понимают, как того добиться", - подчеркнул Геррейру.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Песков шуткой ответил на вопрос о планах "коалиции желающих"
