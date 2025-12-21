МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Детали плана по "коалиции желающих", включая даже цель этого объединения, остаются неясными в Европе и по сей день, заявил РИА Новости бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

При этом он отметил, что наблюдаются попытки убедить государства поучаствовать в этой "коалиции", и некоторые страны уже изъявили готовность к ней присоединиться.