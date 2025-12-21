Рейтинг@Mail.ru
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе
08:00 21.12.2025
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе - РИА Новости, 21.12.2025
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе
Нет никаких сомнений в том, что европейские члены НАТО, которые готовятся к войне с Россией на рубеже 2030-х годов, хотели бы не допустить нормализации... РИА Новости, 21.12.2025
2025
Александр Яковенко
Александр Яковенко
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко
Александр Яковенко
Все материалы
Нет никаких сомнений в том, что европейские члены НАТО, которые готовятся к войне с Россией на рубеже 2030-х годов, хотели бы не допустить нормализации российско-американских отношений. Именно об этом инициатива Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое европейские элиты всячески стремятся сорвать. Ими вводится тема развертывания в Европе американских ядерных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), что стало бы повторением ракетного кризиса на континенте начала 1980-х годов. Тогда Москве и Вашингтону удалось договориться о ликвидации этого класса вооружений, заключив в 1987 году Договор о РСМД. О чем идет речь сейчас, причем в качественно иных геополитических условиях?
Напомню, что еще в свое первое президентство Трамп вышел из этого двустороннего договора, который терял для американской стороны значение ввиду наличия таких ядерных ракет у Китая. Собственно, поэтому бывший министр обороны США Роберт Гейтс в свое время говорил, что американцам придется в этой связи держать свои ударные авианосные группы за второй цепью тихоокеанских островов, то есть на уровне Гуама. Это значит, что исключается военное вмешательство Вашингтона в возможный конфликт в Тайваньском проливе, если Пекин пойдет на применение силы с целью восстановления территориальной целостности страны. Отсюда следовало предложение американских военных заключить новый ДРСМД, но уже трехсторонний — с участием Китая. Пекин отверг такую идею с порога.
В американском истеблишменте сложился консенсус, что именно Китай представляет наиболее опасный и комплексный вызов Америке и ее глобальной гегемонии, прежде всего потому, что он повторяет путь самой Америки — через экономический и технологический подъем, который служит основой военной мощи. Что до России, то дабы избежать войны на два фронта, при Байдене была предпринята бездарная попытка сначала ей нанести поражение посредством блицкрига, каковым и стал украинский конфликт. Этот план, отсылающий к Германии в двух мировых войнах, провалился, несмотря на массированное санкционное давление коллективного Запада на Россию — по сути, тотальную экономическую войну против нас.
С этим опытом и вынужден был считаться Трамп, вновь придя в Белый дом. Он отмежевался от украинского конфликта как "войны Байдена и Зеленского", что, надо полагать, подтверждают секретные американские документы. Что называется, концепция радикально изменилась — раз Россия выходит из конфликта с Западом не только победителем, но и сильной в военном и экономическом отношениях. И главное, по-настоящему суверенной ввиду доказанной на деле своей базовой самодостаточности и, наконец, когнитивной независимости от Запада — об этом признание нашей цивилизационной отличности от Запада. Понятно, почему в новой Стратегии национальной безопасности США Россия уже не фигурирует как прямая угроза американской безопасности.
В пятницу в своей прямой линии президент Владимир Путин прямо указал на эту трактовку России в стратегии Трампа, которая рвет со стратегиями, в том числе натовскими, принятыми при Байдене. Вашингтон уходит в отрыв от Европы, в том числе на Украине, предоставляя ей самой противостоять России и быть исключенной из планов торгово-экономического, энергетического и иного сотрудничества с нами. Нельзя отрицать, что и то и другое в принципе отвечает американским интересам. Но теперь перспектива сдерживания России уже без прямого участия США, на свой страх и риск. Готова ли к этому Европа — вот в чем вопрос! Он подразумевался нашим президентом, когда он указывал на диссонанс между Европой и Трампом, олицетворяющим "американское лидерство" — основу НАТО и всех трансатлантических отношений.
Трудно предположить, что европейские элиты вдруг успокоятся, "переоценят ценности" и сменят курс. Поэтому и сохраняется опасность вовлечения ими США в конфронтацию с Россией на путях повторения ракетного кризиса в Европе, если не сейчас, то потом, в надежде, что что-то изменится в их пользу в Вашингтоне, в том числе по итогам промежуточных выборов в конгресс в ноябре следующего года. В любом случае в Америке должны понимать, как это, похоже, понимает Трамп, что такая авантюра обернется катастрофой как для самой Европы, так и для российско-американских отношений. Что касается европейских планов очередной "большой войны" на континенте, которые также таят в себе угрозу качественной эскалации, то Кремль четко дал понять, чем это закончится.
История повторяется как фарс? Хотелось бы надеяться.
