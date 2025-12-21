МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Страны ЕС продолжают конфликт с Россией, чтобы скрыть свои экономические проблемы, такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук.
"Европейцы настроены очень серьезно и хотят, чтобы Россия потерпела унизительное поражение. <…> Ситуация в экономике ЕС, прямо скажем, катастрофическая. <…> Наблюдается падение уровня жизни не только простых людей, но и элиты. <…> В свое время Штатам помогла справиться с экономическими проблемами война. <…> Думаю, что в основе планов ЕС лежат именно такие мотивы", — сказал он.
"Чтобы втянуть в конфликт с Россией США, страны ЕС могут организовать провокацию, например в Балтийском или Черном морях", — предупредил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
