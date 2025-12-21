Рейтинг@Mail.ru
"Унизительное поражение". Россию предупредили о новом плане ЕС
06:55 21.12.2025 (обновлено: 11:46 21.12.2025)
"Унизительное поражение". Россию предупредили о новом плане ЕС
Страны ЕС продолжают конфликт с Россией, чтобы скрыть свои экономические проблемы, такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил британский дипломат в...
"Унизительное поражение". Россию предупредили о новом плане ЕС

Крук: ЕС надеется решить проблемы в экономике с помощью войны с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Страны ЕС продолжают конфликт с Россией, чтобы скрыть свои экономические проблемы, такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук.
"Европейцы настроены очень серьезно и хотят, чтобы Россия потерпела унизительное поражение. <…> Ситуация в экономике ЕС, прямо скажем, катастрофическая. <…> Наблюдается падение уровня жизни не только простых людей, но и элиты. <…> В свое время Штатам помогла справиться с экономическими проблемами война. <…> Думаю, что в основе планов ЕС лежат именно такие мотивы", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Стыдно и смешно: западные эксперты разоблачили военную гордость России
19 декабря, 08:00
При этом эксперт отметил, что для прямого военного противостояния с Россией у Европы нет ресурсов, поэтому она может попробовать совершить провокацию, чтобы втянуть США.
"Чтобы втянуть в конфликт с Россией США, страны ЕС могут организовать провокацию, например в Балтийском или Черном морях", — предупредил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
20 декабря, 08:00
 
