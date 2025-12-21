https://ria.ru/20251221/es-2063591185.html
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией
Европа должна прекратить мешать урегулированию украинского конфликта и наладить диалог с Россией, такое мнение высказал эксперт Марк Галеотти в своей статье для РИА Новости, 21.12.2025
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией
Spectator: Европа должна перестать мешать завершению украинского конфликта