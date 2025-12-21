Рейтинг@Mail.ru
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 21.12.2025 (обновлено: 04:24 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/es-2063591185.html
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией
Европа должна прекратить мешать урегулированию украинского конфликта и наладить диалог с Россией, такое мнение высказал эксперт Марк Галеотти в своей статье для РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T04:20:00+03:00
2025-12-21T04:24:00+03:00
в мире
европа
евросоюз
россия
украина
итоги года с владимиром путиным — 2025
spectator
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
https://ria.ru/20251212/evropa-2061523283.html
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060688167.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, евросоюз, россия, украина, итоги года с владимиром путиным — 2025, spectator
В мире, Европа, Евросоюз, Россия, Украина, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Spectator
"Путин прав". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией

Spectator: Европа должна перестать мешать завершению украинского конфликта

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Европа должна прекратить мешать урегулированию украинского конфликта и наладить диалог с Россией, такое мнение высказал эксперт Марк Галеотти в своей статье для журнала Spectator.
"Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих Стармера — Макрона. Если построение такой стратегии выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, (Владимир. — Прим. Ред.) Путин прав, не прислушиваясь к нам", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Европу и Украину унизили и уничтожили. Окончательно и бесповоротно
12 декабря, 08:00
По словам европейского дипломата, Западу уже пора начинать закладывать основу для мирных отношений с Россией в будущем, но бесполезная и агрессивная риторика в адрес Москвы со стороны лидеров ЕС значительно усугубила такую возможность.
Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.
Путин также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и их спонсоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
9 декабря, 08:00
 
В миреЕвропаЕвросоюзРоссияУкраинаИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Spectator
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала