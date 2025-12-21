https://ria.ru/20251221/elektrosnabzhenie-2063602539.html
В Курском районе восстановили электроснабжение
В Курском районе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 21.12.2025
В Курском районе восстановили электроснабжение
Электроснабжение полностью восстановлено в Курском районе после удара БПЛА, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.12.2025
