Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/eaes-2063668068.html
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС
Торговые и инвестиционные обмены в рамках ЕАЭС расширяются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T17:10:00+03:00
2025-12-21T17:10:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg
https://ria.ru/20250626/putin-2025653931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_588ee7bdd1646c9fdcb586cc58c81bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС

Путин: торговые и инвестиционные обмены в рамках ЕАЭС расширяются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Торговые и инвестиционные обмены в рамках ЕАЭС расширяются, заявил президент России Владимир Путин.
"Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения (ЕАЭС - ред.)", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин
26 июня, 19:14
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала