https://ria.ru/20251221/eaes-2063668068.html
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС
Торговые и инвестиционные обмены в рамках ЕАЭС расширяются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T17:10:00+03:00
2025-12-21T17:10:00+03:00
2025-12-21T17:10:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg
https://ria.ru/20250626/putin-2025653931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_588ee7bdd1646c9fdcb586cc58c81bb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин заявил о расширении торговых и инвестиционных обменов в рамках ЕАЭС
Путин: торговые и инвестиционные обмены в рамках ЕАЭС расширяются