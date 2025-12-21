https://ria.ru/20251221/eaes-2063666739.html
Лукашенко призвал добиваться целей, объявленных при создании ЕАЭС
Лукашенко призвал добиваться целей, объявленных при создании ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко призвал добиваться целей, объявленных при создании ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС вернуться к прежнему энтузиазму по реализации целей создания союза. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T17:04:00+03:00
2025-12-21T17:04:00+03:00
2025-12-21T18:33:00+03:00
в мире
евразийский экономический союз
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063677583_0:119:2913:1758_1920x0_80_0_0_17cfe402ae32efb43ebddd90537f5e2a.jpg
https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063659259.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063677583_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_39df0b4f040fe273e250dc82d57c3434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евразийский экономический союз, александр лукашенко
В мире, Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал добиваться целей, объявленных при создании ЕАЭС
Лукашенко призвал вернуться к энтузиазму по реализации целей создания ЕАЭС