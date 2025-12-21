Рейтинг@Mail.ru
17:04 21.12.2025 (обновлено: 18:33 21.12.2025)
Лукашенко призвал добиваться целей, объявленных при создании ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС вернуться к прежнему энтузиазму по реализации целей создания союза. РИА Новости, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС вернуться к прежнему энтузиазму по реализации целей создания союза.
"Назревает логичный вопрос, сохраняют ли страны прежнюю готовность добиваться целей, объявленных при подписании договора о ЕАЭС? Еще раз подчеркиваю, то, о чем мы задумали в 2014 году, мы от этого постепенно или отходим, или как-то замусоливаем те или иные вопросы. А их надо решать. Если да, то давайте вернемся к работе с тем же энтузиазмом, с которым начинали", - сказал Лукашенко во время заседания высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Президент Белоруссии подчеркнул, что настало то время, когда страны объединяются в союзы, чтобы действовать более целенаправленно.
"Поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию. В этом суть нашего союза", - отметил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко расказал о роли Москвы и Минска на постсоветском пространстве
