Лукашенко призвал добиваться целей, объявленных при создании ЕАЭС

"Назревает логичный вопрос, сохраняют ли страны прежнюю готовность добиваться целей, объявленных при подписании договора о ЕАЭС? Еще раз подчеркиваю, то, о чем мы задумали в 2014 году, мы от этого постепенно или отходим, или как-то замусоливаем те или иные вопросы. А их надо решать. Если да, то давайте вернемся к работе с тем же энтузиазмом, с которым начинали", - сказал Лукашенко во время заседания высшего Евразийского экономического совета в узком составе.