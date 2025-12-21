Прокуратура проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

"Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом в Увинском районе", - сообщает удмуртская прокуратура.

На место происшествия выехали прокурор Увинского района Александр Мымрин и его заместитель Олег Дементьев. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об организации перевозок детей, а также установит причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию, добавили в прокуратуре республики.