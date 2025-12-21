Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом в Удмуртии - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/dtp-2063706186.html
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом в Удмуртии - РИА Новости, 21.12.2025
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
Прокуратура подключилась к проверке обстоятельств ДТП со школьным автобусом в Удмуртии, где пострадали 14 человек, сообщает региональный надзорный орган. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T21:45:00+03:00
2025-12-21T21:45:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063682911_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_7e3c84e6f81a3af4a9c9c2d5ef4e0531.jpg
https://ria.ru/20251221/zhenschina-2063696817.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063682911_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_64014774730947afb797344cbe391223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Прокуратура проверит обстоятельствами ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

© Фото : МЧС УдмуртииДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии
ДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : МЧС Удмуртии
ДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 21 дек - РИА Новости. Прокуратура подключилась к проверке обстоятельств ДТП со школьным автобусом в Удмуртии, где пострадали 14 человек, сообщает региональный надзорный орган.
По данным МЧС региона, при столкновении школьного микроавтобуса и легковой машины пострадали 14 человек, из них 8 детей. В минздраве Удмуртии РИА Новости сообщали, что один ребенок в тяжелом состоянии, четверо в средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
"Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом в Увинском районе", - сообщает удмуртская прокуратура.
На место происшествия выехали прокурор Увинского района Александр Мымрин и его заместитель Олег Дементьев. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об организации перевозок детей, а также установит причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию, добавили в прокуратуре республики.
ДТП с автобусом в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Саратовской области женщина погибла в ДТП с автобусом
Вчера, 20:37
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала