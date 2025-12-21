https://ria.ru/20251221/dtp-2063704762.html
Пострадавшие в ДТП в Удмуртии дети ехали со спортивных соревнований
Пострадавшие в ДТП в Удмуртии дети ехали со спортивных соревнований
Дети, пострадавшие в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии, ехали со спортивных соревнований, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 21.12.2025
