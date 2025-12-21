Рейтинг@Mail.ru
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
15:33 21.12.2025
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, информация о произошедшем и пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"На внутренней стороне 43-го километра МКАД (в районе съезда №44) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
