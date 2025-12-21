https://ria.ru/20251221/dtp-2063649795.html
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, информация о произошедшем и пострадавших уточняются,... РИА Новости, 21.12.2025
На внутренней стороне 43-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин