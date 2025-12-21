Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Омской области

По данным следствия, в субботу около 12 часов на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. В результате аварии пять пассажиров и водитель рейсового автобуса погибли, еще шесть пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы.