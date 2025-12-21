https://ria.ru/20251221/dtp-2063626571.html
Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Омской области
Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Омской области - РИА Новости, 21.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Омской области
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Омской области, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 21.12.2025
россия
омская область
