12:10 21.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Омской области
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Омской области, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 21.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Омской области

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Омской области, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в субботу около 12 часов на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. В результате аварии пять пассажиров и водитель рейсового автобуса погибли, еще шесть пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы.
"Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Омской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области
20 декабря, 14:16
 
ПроисшествияРоссияОмская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
